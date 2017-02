El presidente del Consejo europeo considera a Trump una "amenaza" para la UE

"Orgullo y dignidad"

Nuevas relaciones con otros socios

El presidente del Consejo europeo, el polaco Donald Tusk , lamentó este martes que la política del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump,, por lo que ha reclamado unidad a los Veintiocho para evitar que su "desintegración" les hiciera dependientes de Estados Unidos, China o Rusia. La nueva política exterior del país norteamericanoque puede tener consecuencias "impredecibles" para el club comunitario, aseguró, según informa Europa Press., con una nueva Administración que parece poner en duda los últimos 70 años de política exterior americana", resumió Tusk, en su carta de invitación a la cumbre de este viernes en Malta.En la misiva a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE,y que exigen una mayor unidad.Así, se refiere primero a la "nueva situación geopolítica" en el plano internacional, en el quepone en práctica una " política agresiva " con sus vecinos,se imponen en Oriente Próximo y África y avanza el radicalismo islámico. En ese contexto incluyó las declaraciones "preocupantes" de la nueva Administración norteamericana y ha avisado de lasque todo ello puede tener para la Unión Europea."Por primera vez en nuestra historia, un mundo cada vez más multipolar,", lamentó Tusk, para quien los mejores momentos de Europa han sido cuando se ha mantenido unida y ha pedido no olvidar las "trágicas lecciones" aprendidas de una Europa dividida.y no nos damos cuenta de las decisiones tomadas contra la UE y nuestro futuro, la gente dejará de ver Europa como su gran patria. E igualmente peligroso, los socios mundiales dejarán de respetarnos", aseguró Tusk.El exprimer ministro polaco subrayó quepara que los países de la Unión Europea, por lo que reclamó una UE unida y "digna"."Sé que en la política, no se debe abusar del argumento de la dignidad, porque puede llevar a conflictos y emociones negativas, pero", insistió."Tengamos el coraje de oponernos a la retórica de los demagogos, quey que la gente corriente sólo ha sufrido sus consecuencias", continuó, para alertar dely de movimientos euroescépticos y xenófobos en Europa.Así pidió a los líderes poner la vista en la conmemoración de los 60 años del Tratado de Roma, que se celebrarán en otra cumbre el 25 de marzo en la capital italiana, yde sus Estados miembros, sino a su "dependencia real y de facto" de grandes superpotencias como Estados Unidos, Rusia y China. "Sólo juntos seremos plenamente independientes", zanjó.Otra de las claves que Tusk aspira a discutir con los líderes europeos en Malta es la oportunidad que ofrece, para que la UE muestre que está "abierta a los demás" e intensifique sus vínculos con otros socios."También debemos defender con firmeza", advirtió, para después alertar de que no se debe ceder a quienes aspiran a "debilitar" las relaciones transatlánticas, porque sin ellas el orden y la paz mundial "no podrían sobrevivir".