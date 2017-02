El Papa admite que hay corrupción en el Vaticano, pero asegura que vive "en paz"

Pederastia: enfermedad

No le importan las críticas

El Papa ha admitido que existe "corrupción" dentro del Vaticano, pero ha asegurado sentirse "en paz" al contestar aque serán completamente divulgadas en el próximo número de la revista Civiltà Católica."Todos las querían.. Pero yo vivo en paz", ha explicado preguntado sobre la necesidad de la reformas dentro de la Santa Sede, algo que según ha asegurado se puso de manifiesto en las congregaciones generales previas al cónclave que lo erigió como Pontífice.Asimismo, ha destacado que en las estructuras de la Iglesia se puede encontrar "una atmósfera mundana y principesca". Por ello, ha exhortado a los religiosos a. Así, ha explicado que "no hay necesidad de convertirse en cardenales para creerse príncipes". "Basta ser clericales. Esto es lo peor en la organización de la iglesia", ha asegurado.El Papa ha arremetido contra los "muchos Poncios Pilatos" que –según ha asegurado– "hay en la Iglesia" y que se distinguen por lavarse "las manos para estar tranquilos". Por ello, ha manifestado que un "superior que se lava las manos no es padre y no ayuda" aunque ha reconocido que, según ha informado Europa Press.El Papa también ha hablado sobre los casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica y ha asegurado que. Para prevenirla ha pedido a las instituciones religiosas que pongan especial atención "al recibir a candidatos a la formación religiosa sin verificar su adecuada madurez afectiva"."Por ejemplo, nunca recibir en la vida religiosa o en una diócesis candidatos quesobre por qué fueron alejados", ha señalado.De este modo, ha explicado que, algo que ha calificado como "devastador". Además, ha hecho presente la presencia del diablo en estos casos."En el caso de que estén implicados curas o religiosos está claro que, que destroza la obra de Jesús a través de quien la tendría que anunciar", ha manifestado.Sobre las críticas a su pontificado, Francisco ha señalado que no le importan y ha asegurado que. "La vida está llena de incomprensiones y de tensiones, y cuando son críticas que sirven a crecer, las acepto, respondo", ha especificado finalmente.Finalmente, ha admitido quesino los jóvenes, que logran ponerle en aprietos en algunas ocasiones.