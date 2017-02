Renzi dimite como líder del Partido Democrático italiano y alerta del riesgo de escisión

El ex primer ministro italianopresentó este domingo su dimisión como líder del Partido Democrático (PD) debido a la crisis interna que enfrenta a las distintas corrientes de la formación, informa Europa Press., afirmó el ya exsecretario del PD durante la Asamblea Nacional del partido, que se celebra en un hotel de Roma. "No se puede pedir que no dimita porque solo así se evita la división. Estas no son las reglas del juego democrático", argumentó, según recoge la prensa italiana.El presidente del partido,, espera ahora la presentación de un candidato a la secretaría que cuente con la firma de 117 delegados, tal como prevé la normativa del PD. En la cita participan el primer ministro, Paolo Gentiloni, y los subsecretarios Lorenzo Guerini y Debora Serracchiani.En su intervención, Renzi definió el "respeto" como "palabra clave". "El respeto es una de las primeras cosas que los padres enseñan a sus hijos. Una comunidad política debe optar siempre por respetarse entre sí y practicar el respeto hacia la comunidad", argumentó. Por contra, el PDconsigo mismo."Mirémonos a los ojos. Respetémonos unos a otros y tratemos de ver si hay un espacio para imaginar un mañana", propuso el ex primer ministro durante su intervención.Renzi se refirió además al fallido referéndum de reforma constitucional del pasado 4 de diciembre, en la que su propuesta fue derrotada y precipitó su salida del Gobierno. "Existe una gran brecha en la política y la sociedad italiana. Hay un antes y un después del 4 de diciembre y yo soy el responsable: el referéndum fue undel país", reconoció. Por ello, propone "reiniciar" el país.El partidoentre los seguidores de Renzi; la corriente Área Democrática de Dario Franceschini; Rehacer Italia, liderada por Giovani Turchi; los "responsables" de Maurizio Martina, Nicola Zingaretti y Cesare Damiano; Izquierda Democrática de Gianni Cuperlo; y los seguidores de Pierluigi Bersani. Menor influencia tienen otras cinco corrientes identificables con sus respectivas cabezas visibles.