Un 65% de los franceses se muestran contrarios a la candidatura de Fillon

Fillon, firme en su candidatura

Dos tercios de los votantes franceses se muestra a favor de que el candidato a la Presidencia conservadorabandone la carrera electoral por el escándalo que salpica a su mujer . No obstante, el candidato comienza a recuperarse y mejora su percepción en las encuestas, informa Europa Press.Si bien la última encuesta de la empresa Ifop para el diario Journal du Dimanche muestra que un 65% de los franceses mantiene su deseo de que Fillon renuncie a su candidatura, la oposición al candidaturo conservadorEn cuanto a los votantes que se identifican como simpatizantes de Los Republicanos, partido al que pertenece Fillon, un mayoritarioal candidato para que se mantenga como presidenciable en las elecciones de abril. Este dato supone una mejora de seis puntos con respecto al último sondeo.La candidatura del ex primer ministro galo se vio dañada por los supuestos empleos ficticios por los que su esposa, Penélope,de dinero público.Fillon reiteró este viernes su intención de mantenerse como candidato de la derecha tradicional a las elecciones presidenciales, al tiempo que reivindicó que esta situaciónAnte la falta de medidas judiciales, Fillon afirmó que cuanto más se acerca la fecha de los comicios "más escandaloso sería privar a la derecha y al centro de un candidato". Por lo que reafirmó su decisión "clara": "Soy el candidato e iré hasta la victoria".Fillon reconoció quey que tendrá que hacer frente a "las mentiras, los ataques, el calendario y todas las operaciones destinadas a perturbar" su campaña."Todo eso está reforzando la voluntad de los electores de la derecha y del centro. Son prácticas detestables, sí, pero no me harán echarme atrás", concluyó.