Expulsiones de indocumentados

El secretario de Seguridad Interior estadounidense, John Kelly, ha dado instrucciones este martes para comenzar laque el presidente, Donald Trump, quiere construir en la frontera con México para impedir la inmigración ilegal de este país, según ha informado Europa Press.Kelly ha publicado este martes sendos memorandos en los que da continuación a las órdenes ejecutivas aprobadas por Trump a finales de enero para combatir la inmigración, incluida la que ordenaba la construcción del muro, una de sus grandes promesas electorales.El secretario de Seguridad Interior ha dado instrucciones a la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para que "inmediatamente comience a planear, diseñar, construir y mantener un muro" en la frontera con México, empleandohasta donde permita la ley.Para ello, Kelly ha pedido que se tenga en cuenta la–incluidos sensores– y las carreteras de patrulla y acceso y que se mantengan consultas con los departamentos y agencias que sea necesario.Asimismo, ha encargado al subsecretario de Gestión que "identifique inmediatamente y conceda todos los recursos de financiación disponibles para la planificación, diseño, construcción y mantenimiento del muro".En este sentido, Kelly ha instado a tener en cuenta los costes que la propiedad total del proyecto pueda tener, en referencia a la necesidad de, y que también se preparen peticiones de presupuesto al Congreso para este año fiscal y los sucesivos.Además, la Administración que dirige Trump prevé dejar fuera de sus planes de lucha contra la inmigración ilegal en el país y la expulsión de indocumentados a aquellos quede edad al país, los conocidos como dreamers.En declaraciones recogidas por la cadena Fox News, un responsable del Departamento de Seguridad Interior (DHS) ha indicado que las nuevas directivas contra los inmigrantes ilegales no afectarán a aquellos que llegaron al país siendo unos niños, a los que el expresidentedio una protección especial.Pero al margen de ellos, Kelly ha asegurado en uno de los documentos que su departamentorespecto a los extranjeros que pueden ser deportados. "El personal del Departamento tiene plena autoridad para arrestar o detener a un extranjero del que un oficial de inmigración tiene una causa probable para creer que está violando las leyes de inmigración", ha añadido.No obstante, se sigue considerando prioritaria la detención y deportación de aquellos inmigrantes ilegales que hayan cometidosi bien se incluye a los que no han sido condenados por ellos o solo han cometido delitos de carácter migratorio.Kelly ha denunciado que "el incremento de la inmigración ilegal en la frontera sur ha superado a las agencias federales y los recursos y ha creado unasignificativa para Estados Unidos".En este sentido, ha puesto el acento en que muchos de los detenidos en la frontera y que tienen que ser deportados, aprovechan su puesta en libertad mientras dura el proceso paray que el mismo suele dilatarse hasta más de dos años. Además, ha indicado que se han incrementado un 200% los casos a la espera de resolución judicial para la deportación.Para paliar esta situación, Kelly ha autorizado a que se pueda devolver a los inmigrantes que lleguen por tierra desde México a la espera de que se resuelva formalmente su deportación, una medida que "ahorrará al Departamento recursos de detención" que podrán destinarse a otros fines.Asimismo, en virtud de las nuevas instrucciones, ahora se podrá deportar de forma expedita a inmigrantes que no puedan demostrar que llevan, mientras que hasta ahora esta medida solo se aplicaba a los que llevaban más de 14 días.Por otra parte, como ya hiciera Trump, en las órdenes ejecutivas, Kelly ha dado instrucciones paray a 10.000 agentes de aduanas e inmigración.No obstante, según han explicado a la prensa fuentes del DHS, muchas de estas instrucciones no podrán aplicarse de forma inmediata ya queo de negociaciones con otros países.Por ejemplo, indica Reuters, el DHS tendrá que publicar un aviso en el Registro Federal sujeto a revisión para poder aumentar el número de inmigrantes a los que no se les concede una vista antes de su deportación.