La policía eleva a 22 muertos y 60 heridos el balance provisional del atentado de Manchester

La Policía británica ha confirmado este martes len la explosión registrada en la noche del lunes en elagregando que se ha tratado de un atentado suicida."Hemos estado tratando esto como un incidente terrorista y creemos que el ataque la pasada noche fue realizado por un solo hombre. L aprioridad es determinar si estaba actuando en solo o era parte de una red. El autor del ataque, puedo confirmarlo, murió en el estadio. Creemos que elque activó, causando esta atrocidad", ha asegurado en un comunicado el jefe de la Policía de Manchester, Ian Hopkins."Este ha sidoy algo que todo esperábamos no ver nunca. Familias y muchos jóvenes habían salido para disfrutar un concierto en el Manchester Arena y han perdido sus vidas", ha afirmado el comisario jefe de Manchester.El responsable policial ha subrayado que sus pensamientos están con los. "Continuamos haciendo todo lo que podemos para apoyarlos. Están siendo tratados en ocho hospitales de Manchester", ha añadido.Hopkins ha dicho que hay en marcha una investigación y quey para realizar "patrullas visibles" en la zona de Manchester. El despliegue incluirá "agentes armados". En la operación policial desarrollada tras el ataque en la noche del lunes al martes se han desplegado más de 400 agentes.La Policía de Manchester ha pedido a los ciudadanos que. "Hay una investigación amplia y compleja en marcha", ha añadido."Nuestra prioridad es trabajar con lade Reino Unido para conocer más detalles sobre el individuo que ha llevado a cabo este ataque", ha conluido el jefe de la Policía de Manchester.La primera ministra británica, Theresa May, ha condenado el ataque y ha convocado para este martes unapara analizar lo sucedido en el Manchester Arena tras el concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande, que ha dicho estar "destrozada". "Rota. Desde el fondo de mi corazón, lo siento mucho. No tengo palabras", ha dicho, en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter."Todos nuestro pensamientos están con", ha agregado en un comunicado.El Manchester Arena ha publicado un breve comunicado confirmando que "hubo un incidente cuando la gente abandonaba el concierto de Ariana Grande". "El incidente tuvo lugar f", ha dicho, resaltando que "sus pensamientos y plegarias son para las víctimas".Asimismo, la policía ha cerrado la estación de autobuses de Victoria en Londres y las calles aledañas tras, según ha informado la cadena de radiotelevisión pública BBC.