Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión británica BBC, el Partido Laborista, el Partido Liberal Demócrata, el Partido Conservador, el Partido Nacional Escocés (SNP) y el ultra UKIP han decididoque se estaba desarrollando en el Reino Unido para renovar el Parlamento antes de la inminentes negociaciones para la salida del país de la Unión Europea. La decisión ha sido adoptada inmediatamente después de confirmarse las noticias decometido en un recinto público de Manchester a la salida de un concierto abarrotado de niños y adolescentes.La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, encabezará este martes unadel comité Cobra para analizar el suceso, tal y como ha recogido la prensa británica. May ha asegurado que las autoridades "trabajan para establecer todos los detalles" del incidente en el Manchester Arena. "Todos nuestros pensamientos están con las víctimas y las familias de los afectados", ha agregado en un breve comunicado.El líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, ha trasladado su solidaridad a los afectados en el "terrible incidente" en Manchester a través de su cuenta oficial de Twitter. Por su parte, el alcalde de la localidad británica, Andy Burnham, también ha enviado un mensaje en Twitter en el que"Desgarradoras noticias desde Manchester. Mis pensamientos están con todos los que han perdido a sus seres queridos en este", ha dicho la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, también en un mensaje publicado en Twitter.La ministra del Interior de Reino Unido, Amber Rudd, ha tildado de "ataque bárbaro contra algunos de los más vulnerables de la sociedad" la explosión. "Mis pensamientos y plegarias son para las familias y las víctimas que se han visto afectadas, y sé que todo el país compartirá esta visión", ha indicado, según ha informado el diario británico The Guardian. Asimismo, ha aplaudido la labor de los servicios de emergencia, agregando que. "Si tienen algo de lo que informar, deben contactar con la policía", ha añadido."La gran ciudad de Manchester se ha visto afectada anteriormente por el terrorismo. Su espíritu no fue doblegado, su comunidad continuó. En esta ocasión ha sido un ataque contra los más vulnerables de nuestra sociedad. Su intención era", ha remachado.Rudd ha confirmado queEl ministro de Finanzas, Philip Hammond, por su parte, ha afirmado que sus pensamientos están con las víctimas del "salvaje ataque". "Obviamente me levanté con las terribles noticias sobre elen Manchester. Es, hasta donde sabemos, un incidente terrorista, lo estamos tratando como tal. Mis pensamientos están con las víctimas, sus familias y la gente de Manchester", ha expresado a su llegada la reunión de ministros de Ecofin. Hammond también ha destacado el trabajo de los servicios de emergencia han hecho un "gran trabajo" durante la noche y "continúan trabajando".