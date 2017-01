Bescansa abre la puerta a presentar un proyecto propio para Vistalegre II

info Libre

"Un partido no se dirige a golpe de tuit"

Iglesias: "No debemos mirarnos tanto el ombligo"

, Pablo Iglesias. Este miércoles, la secretaria de Análisis Político y Social del partido, Carolina Bescansa –una de las colaboradoras más estrechas de Iglesias– y el responsable de Economía,, presentaron públicamente el Colectivo Mayo-2011 –un espacio diseñado para recoger propuestas de la militancia de cara al congreso de Vistalegre II de febrero– y, aunque afirmaron que no era su primera opción,en la próxima asamblea.Bescansa y Álvarez comparecieron en rueda de prensa este miércoles después de presentar la semana pasada el Colectivo Mayo-2011 a través de un artículo publicado en. El objetivo del nuevo espacio, planteó Bescansa, es el de "recuperar la idea de la participación" recogiendo aportaciones de los militantes para incluirlas en las propuestas que se llevarán a Vistalegre II, sin tener en cuenta "cuál sea su vinculación a una u otra familia" o a qué corriente pertenezcan. La idea de los dos dirigentes es recopilar varias propuestas para, posteriormente, intentar que los sectores pablista, errejonista y anticapitalista las "integren" en sus documentospara el congreso. Pero "si el resto de equipos se niegan a incluir estas propuestas" en sus borradores,"Nuestro objetivo es abrir un proceso deliberativo y participativo donde la gente no se pronuncie sobre documentos que ya están elaborados, sino que aporten propuestas que terminen incluyéndose en todos los documentos que se presenten", explicó Bescansa, que señaló que el colectivo que encabeza abrirá un proceso de recogida de propuestas a través de Internet hasta el día 27 de enero ypara discutirlas. "Y luego, preparar documentos, si fuera el caso", señaló la dirigente, que no ofreció más detalles pero señaló que existe aún "suficiente recorrido por delante para ver lo que ocurre". "En qué punto acaba este proceso, lo veremos", pero la intención inicial "es clara: recoger propuestas que sean integradas en todos los documentos", planteó Bescansa.La dirigente tampoco aclaró si continúa perteneciendo al proyecto Podemos para todas que encabeza Iglesias y que ha apoyado hasta ahora participando, incluso, en la redacción de algunos documentos. ", estamos intentando construir un Podemos mejor y más fuerte", se limitó a plantear Bescansa, que sin embargo criticó que tanto el proyecto presentado por Iglesias como el borrador de Errejón son "documentos de autor" y no colectivos."Hay muchas personas que quieren aportar, muchos inscritos, círculos, miembros de las direcciones autonomicas y municipales que llevan mucho tiempo pensando [...], y la mejor forma de recoger esas ideas no es matizando documentos preexistentes, sino recogiendolas en un proceso previo", sostuvo Bescansa al respecto. "No puede ser que a todo el mundo se nos llene la boca de participación y luego los documentos ya estén prácticamente hechos,", señaló por su parte Álvarez, que insistió en que el colectivo presentado este miércoles está "abierto a todo el mundo"."Saldremos de Vistalegre II con mayorías y minorías que no serán muy mayoritarias ni muy minoritarias, y tenemos que darnos cuenta de queesas diferencias seguirán existiendoaunque converjan en la misma lista", sostuvo igualmente el dirigente, que convino con Bescansa en censurar la actitud de la cúpula de Podemos en los últimos meses y en la necesidad de sentar las bases para la convivencia de las corrientes en el partido. "Una organización política, igual que un país,", criticó Álvarez, mientras Bescansa tachó de "no permiten que el resto de los jugadores se exprese" el intercambio de críticas entre los sectores pablista y errejonista."La organizaciónque si lo hacemos después", insistió a este respecto Bescansa, que abogó por poner de acuerdo los documentos organizativos de las principales corrientes para acudir con una base común a Vistalegre. "Es mucho más fácil llegar a normas justas si lo hacemos sin saber quien llegará a qué posición", señaló la dirigente, que opinó que, que mayorías se corresponden para tomar según qué decisiones" o "qué papel tienen los círculos" en la organización. "No es posible llegar a una Asamblea Ciudadana donde los temas, en lugar de ser la lucha contra el desempleo o el cambio de modelo productivo, se vean desplazados por un debate permanente de 140 caracteres", criticó Bescansa.Durante la mañana, Iglesias también se pronunció sobre los posicionamientos que los dirigentes de Podemos están tomando de cara a Vistalegre II, y pidió que la cúpula del partido. "Creo que nuestra gente está un poco cansada de que sólo hablemos de nosotros mismos (...) No debemos mirarnos tanto el ombligo, hay que tener claro que Podemos tiene que ser un instrumento útil", planteó Iglesias durante su participación en una manifestación junto a los trabajadores de Coca-Cola.Iglesias anunció que convocaráen cuanto "termine la fase de discusión", es decir, tras el congreso. El secretario general, además, insistió en su visión sobre cuál debe ser la hoja de ruta política de Podemos: el partido debe, a su juicio, "hacer política con la gente, en las movilizaciones y en las instituciones".