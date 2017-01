La valoración de Díaz y su gestión cae entre los andaluces

PSOE

Díaz

ostenta

PSOE

Marín

Díaz

PSOE

encuestados

Andalucía

PSOE

PSOE

Egopa

PSOE

pierden

PSOE

Díaz

demoscópico

Díaz

PSOE

más

simpatía

último

políticas

más

PSOE

Díaz

PSOE

preguntársele