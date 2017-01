Garzón: "Hay gente que ya no sabe si yo soy de IU o de Podemos, y eso es una buena noticia"

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, volvió a defender este viernes la necesidad de estrechar su alianza con Podemos más allá de las citas electorales y, de hecho, se mostró satisfecho por el hecho de que ambas organizaciones unifiquen cada vez más su mensaje. "Hay gente que, y eso le pasa también a Pablo [Iglesias], que no saben si es de IU o de Podemos", ejemplificó el dirigente, que afirmó que eso "es una buena noticia".Garzón realizó estas declaraciones en el desarrollo de un debate sobre la confluencia en el que también participaron el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias; la coordinadora regional de IU en Galicia, Yolanda Díaz; y el portavoz parlamentario de En Comú Podem, Xavier Domènech. Los cuatro intervinientes coincidieron en la necesidad de fortalecer los lazos entre las diferentes organizaciones que componen las confluencias territoriales ya que, en palabras de Garzón,"Cuando me dicen por la calle que soy de Podemos y que siga así, pues no les digo que no", señaló como ejemplo Garzón, que afirmó no ser "un patriota del partido" ni ver en peligro su "identidad política". "Yo lo que soy es comunista y a partir de ahí, todo lo demás está muy claro", planteó el dirigente de IU, que explicó que "más allá de las liturgias de las siglas y el fetichismo de las organizaciones hay un propósito político, que es defender lo que tiene que ser un país". Y, dada esta coincidencia, "es una virtudentre los discursos de los que aquí estamos", señaló.Garzón, además, elogió lo que calificó como la "excepción española", un conjunto de fuerzas de izquierdas en auge frente al ascenso de la ultraderecha en otros países europeos. "Tenemos que fijarnos no sólo en la presencia institucional," que supone la existencia de Unidos Podemos y las confluencias territoriales tanto a nivel español como europeo. "Hacían falta dirigentes que comprendieran que este era el camino para ganar y generar un foco de atención para el resto de las izquierdas de Europa", planteó el líder de IU.