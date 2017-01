Éste es el PSOE que piensa que cumplir los Derechos Humanos es un jaleo, que entonces viene todo el mundo corriendo y vaya lío. pic.twitter.com/swN2lRqVfo — Irene Montero (@Irene_Montero_) 22 de enero de 2017

Pide disculpas

@isaserras fue un gran error de directo. En el equipo hay muchos inmigrantes y cuando baje la tasa de paro necesitáremos que vengan más — José Carlos Díez (@josecdiez) 22 de enero de 2017

El Área de Migraciones Estatal y de la Comunidad de Madrid de Podemos ha tachado este lunes delas declaraciones del economista José Carlos Díez, nuevo fichaje del PSOE, sobre migración y renta básica universal efectuadas el sábado en el programa La Sexta Noche, según ha informado Europa Press.Podemos Comunidad de Madrid considera "absolutamente incorrecto en un contexto de crisis humanitaria y de necesidad imperiosa de defensa de los derechos humanos" que el economista dijese en ese programa que "si pones una renta básica no es que pongas el muro de Trump, es que"Más graves resultan tales declaraciones cuando además salen de la boca del economista encargado de realizar elde cara a su próximo Congreso", señalan desde el partido morado."Lo que dijo José Carlos Díez es una barbaridad, racista, que pone en evidencia una ideología neoliberal que entiende a los migrantes no como sujetos de derechos, sino como mano de obra barata. Parece que el PSOE de la gestora no sólo consiste en darle el gobierno a Rajoy y a sus políticas, sino también en un giro hacia posiciones excluyentes y racistas", ha afirmado, portavoz y secretaria de Comunicación del Consejo Ciudadano, y diputada en la Asamblea de Madrid."Es tarea de las fuerzas políticas democráticas evitar la relación entre migraciones y seguridad de los países. Resulta incongruente que un partido que manifiesta su intención de renovar sus órganos y tesis políticas permita que uno de los coordinadores de las áreas más importantes realice estaen un medio de comunicación", ha añadido.Por todo ello, Podemos considera que el PSOE debería considerar el cese de José Carlos Díez, "por el daño causado a los migrantes que en nuestro país son víctimas del racismo institucional". "Ningún proyecto que se llame inclusivo y democrático puede criminalizar a la población migrante, tampoco referirse a ellos comoExigimos al PSOE a desvincularse de dichas declaraciones; y a cesar de manera inmediata en sus funciones como responsable del programa económico a Díez", han concluido.Tras la polémica que suscitó con sus declaraciones, José Carlos Díez se disculpó a través decomo respuesta a otro mensaje previo de Serra. Díez explicó que "en el equipo hay muchos inmigrantes" y que "cuando baje la tasa de paro" necesitarán que vengan más.