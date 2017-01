El secretario general de UGT dice que es una "leyenda urbana" que los sindicatos estén subvencionados

El secretario general de UGT , Pepe Álvarez, afirmó quecuando, a su juicio, lo que ocurre es quecon sus cuotas el coste de las relaciones laborales de todos los trabajadores, informa Europa Press."En este país a los afiliados a los sindicatos se les pide quey eso no puede ser", afirmó el que desde el pasado marzo es el líder de UGT a nivel nacional , que considera que España, "lejos de lo que se pueda pensar, tiene una deuda con las organizaciones sindicales".Y ello por que son, algo que, según dijo, "es común para todos los trabajadores" y, por ello, en su opinión,como, a su juicio, ocurre ahora."Hay una leyenda urbana que dice que los sindicatos estamos subvencionados. Pues miren yo no voy a tardar mucho tiempo en poder demostrar que quien está subvencionado es la actividad de relaciones laborales para el conjunto de los trabajadores y trabajadores. ¿Saben", defendió Álvarez durante su participación en Santander en Foro Ser Cantabria.Como prueba, aseguró que de los 92 millones de euros que UGT cobra de cuota a sus 800.000 afiliados, 40 "más o menos" se destinan, según dijo, no a cubrir las demandas de los afiliados sino, que son aquellos aspectos de las relaciones laborales que son "colectivos" y que, en su opinión, no deben pagar solo los afiliados al sindicato, sino que tienen que ser "a cargo del conjunto".Álvarez considera que los sindicatos"cuando en realidad lo que hacen es subvencionar".Por ello, el secretario general de UGT, que también negó que, considera que sobre esta cuestiónA preguntas de los asistentes, Álvarezalgo que, según señaló, ya le explicó al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, cuando el líder naranja se mostró a favor de ello. "No queremos una ley de financiación del sindicato.¿Es tan difícil de entender?", dijo Pepe Álvarez.A su juicio, esto es. Según dijo, espera conseguir que UGT "tenga una cuenta de explotación específica para cada uno de los campos en que trabaja".