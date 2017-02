Rajoy ve "normal" la subida de la luz y subraya que está más barata que hace dos años

Las cinco propuestas de Iglesias

"Usted mintió"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, considera "normal" que se haya producido undebido a una serie de factores, entre ellos el aumento superior al 100% del coste del petróleo, el gas natural y el carbón, pero ha subrayado que, con todo, el precio es inferior al de hace dos años, por lo que ha insistido en que no se plantea medidas adicionales.Así lo ha señalado Rajoy durante su respuesta en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputado a una, Pablo Iglesias, sobre cuánto tiene que subir el precio de la electricidad para que el Gobierno "tome cartas en el asunto", según ha informado Europa Press.Rajoy considera "increíble" tener que explicar que las, saliendo así al paso de la polémica generada la semana pasada cuando en una entrevista auguró que los precios bajarían porque iba a llover.Asimismo, ha recordado que la factura de la luz cuenta con una parte libre, que fija el mercado, y otra regulada, que supone el 42% del recibo y establece el Gobierno, quey el año pasado disminuyó un 2,8%."El problema es la parte libre, la que depende del mercado", ha explicado Rajoy, quien ha recordado que desde sus precios mínimos de enero del año pasado,, el gas natural un 130% y el carbón un 113%, por lo que "lo normal es que se produzca una subida en el precio de la electricidad".A esto se suma que las condiciones meteorológicas "no ayudan", puesto queque con petróleo. "Esto es increíble que haya que explicarlo, porque parece que no se entiende, pero es así", ha remachado.Por su parte, Iglesias ha valorado que el presidente del Gobierno haya dado "una explicación más" que la relativa a que el precio bajaría porque iba a llover, y le ha propuestode la luz.Iglesias ha planteado hacer unay si refleja que están muy alejados del precio final, acometer un cambio del sistema de fijación del precio y limitar los "abusos del oligopolio".También ha propuestode las centrales nucleares e hidroeléctricas, recuperar la gestión pública de estas centrales hidroeléctricas y evitar la especulación con el agua embalsada, suprimir el 'impuesto al sol' y favorecer el autoconsumo, reducir el IVA del 21% al superreducido del 4% o "al menos" al reducido del 10%, en línea con países como Italia (10%), Reino Unido (5%) o Bélgica (6%).De estas cinco medidas, Rajoy ha dicho estar, si bien ha matizado que "el modelo ya está auditado y se audita de manera continuada".Por otro lado, el líder del partido naranja ha acusado de Rajoy de "mentir" cuando dijo quey le ha recordado que ha sido el Tribunal de Cuentas el que ha desvelado que, de momento, el rescate de las cajas ha costado 41.000 millones de dinero público y 19.000 millones del fondo de depósitos bancarios.Rivera ha pedido al presidente del Gobierno que no impida que el Congreso investigue "la factura del saqueo de las cajas de ahorro" del queal frente de las mismas y que las llevaron "a la ruina".Pero, lejos de aclarar si los 'populares' facilitarán o no esa investigación parlamentaria,, actuar para evitar la quiebra del sistema bancario que, ha dicho, habría "liquidado la confianza en la economía española".