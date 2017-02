"Intimidar a un tribunal"

Iceta considera que los jueces "no se dejarán llevar por presiones"

Arrimadas (C´s) insta a Mas a ser "valiente"

El vicesecretario de Comunicación del PP,ha asegurado este lunes que se está juzgando al expresidente de la Generalitat Artur Mas por haber "desobedecido" al Tribunal Constitucional e incumplir la ley convocando una consulta el 9 de noviembre de 2014, según ha informado Europa Press. Dicho esto, ha señalado que la manifestación previa a su declaración ante el tribunal era "sobre todo" de cargos públicos porque "la Cataluña real estaba trabajando".Así se ha pronunciado en la rueda de prensa posterior a la reunión del comité de dirección que ha presidido Mariano Rajoy, después de que miles de personas con esteladas, urnas y papeletas blancas se hayan concentrado ante las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para apoyar a Mas y las exconsejeras"Pensamos sinceramente que la manifestación de hoy que hemos visto es una manifestaciónLa Cataluña real a esa hora estaba trabajando", ha manifestado Casado, que ha pedido a los dirigentes catalanes que dejen trabajar a la Justicia, que actúa con "absoluta independencia" y "proporcionalidad" para "proteger la democracia".En este sentido, el vicesecretario de Comunicación del PP ha afirmado que esintentar movilizar en la calle para intentar intimidar a un tribunal". Además, ha aprovechado para criticar que el juez haya tenido que esperar a Artur Mas "más de media hora para que se presentara".Tras recordar que "nadie está por encima de la ley", el responsable de Comunicación del PP ha subrayado que la misma ley que ampara la libertad de manifestación, ampara la actuación "independiente" de la Justicia contra Mas y sus dos exconsejeras. "En Españasino que se juzga a las personas que incumplen la ley", ha defendido.Además, ha recalcado que el proceso secesionistas "no conduce a nada" y está "inflando la misma burbuja", con una "sobreactuación" por parte de los partidos secesionistas que, según ha dicho, ha "perjudicado" sus propios intereses electorales –en alusión a la antigua Convergencia– y estánCasado ha dejado claro que España no "roba" a Cataluña ni hay "agravio" con esta autonomía, en la que se han invertido 10.000 millones en los últimos años. A su entender, las últimas informaciones sobre el llamado caso del 3% en el supuesto pago de comisiones evidencia que quien "robaba a Cataluña era Convergencia", que tendrá que ofrecer explicaciones."El Gobierno no es un enemigo sinoy espero que eso lo entienda el propio Gobierno de la Generalitat porque justos seremos más fuertes", ha proclamado.Por otro lado, el líder del PSC,, se ha mostrado convencido de que la justicia actuará con independencia en el juicio pese a la movilización de las entidades soberanistas a las puertas del TSJC."Estoy convencido de que en el momento de dictar sentencia, ha afirmado en rueda de prensa tras reunirse con la dirección del partido, y ha extendido su convicción de imparcialidad al Tribunal Supremo (TS), que investiga al portavoz del PDeCAT en el Congreso y entonces conseller de Presidencia,Iceta ha defendido que manifestarse es propio del Estado de derecho, pero opina que los miles de concentrados no pueden influir en la decisión de los jueces: "Quien pueda ver en esta manifestación una voluntad de condicionar al tribunal, pienso que se equivoca".También ha opinado la portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos y líder del partido en Cataluña,, quien ha criticado que el expresidente de la Generalitat y los demás acusados no sean "valientes" y digan ahora que no fueron advertidos de lasque acarrearía la consulta."El señor Mas tiene discursos diferentes" en función de si habla "en las televisiones o ante los jueces", ha declarado Arrimadas en rueda de prensa en la sede de la formación naranja.Arrimadas ha recordado que los dirigentes independentistas "sacaban pecho dey "aprobaron en el Parlament resoluciones que decían que no era competente en Cataluña".Por tanto, "lo que no pueden hacer" ahora es "decir que no sabían nada y que interpretaban que eso no era desobediencia al Tribunal Constitucional", ha señalado. A su juicio, "si son valientes para hacer lo primero, deberían ser valientes también para decir lo mismo ante los jueces".