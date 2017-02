El PP evita definir su posición sobre la gestación subrogada

info Libre

Ilegal en España

Interrrupción del embarazo

El Partido Popular no saldrá de su 18 Congreso Nacional con una posición fijada respecto a la. El debate de su ponencia social ha acabado sin un pronunciamiento expreso sobre esta técnica de reproducción asistida. Una enmienda transaccional aprobada por amplia mayoría reclama "un debate en profundidad, serio y sereno" antes de buscar un posicionamiento común. Esta iniciativa intentar dar respuesta a un texto alternativo presentado por la exdiputadaen el que abogaba por unade su regulación. Una postura a la que se han opuesto destacados dirigentes del partido como"Nos encontramos ante una realidadpor lo que entendemos que es uno de los asuntos que requiere un debate en profundidad, serio y sereno. Un debate que tras escuchar a los expertos tanto desde el ámbito científico, como jurídico y ético, nos permita dialogar, debatir y construir juntos un posicionamiento que de una respuesta clara y de amplio consenso ante un tema tan importante que afecta a la vida, la dignidad humana y a la conciencia de todos", puede leerse en el texto de la transnacional al que ha tenido acceso. Este texto ha sido aprobado por 699 delegados. Otros 66 han votado en contra y 20 se han abstenido.Las dos almas enfrentadas enque habitan en el PP hicieron imposible llegar a un acuerdo en esta materia en los días previos al congreso. "En el Partido Popular debemos dar respuesta a los asuntos, inquietudes, realidades y debates que se presentan en la sociedad española. Debemos hacerlo siendo conscientes de su existencia, escuchando siempre a las personas, teniendo toda la información necesaria y disponible a nuestro alcance, o al alcance de los expertos que puedan asesorarnos, siempre desde la convicción de que la información nos hace más libres a la hora de decidir”, se justifica en la transaccional de esta enmienda coordinada por el vicesecretario de Sectorial,La gestación subrogada actualmente no es legal en España. La ley sobreasistida declara "nulo de pleno derecho" cualquier contrato que se establezca con una mujer para que geste a un niño a cuya filiación renunciará a favor de los contratantes, medie o no compensación económica. No obstante, en 2010, una resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado determinó que los niños nacidos por maternidad subrogada en el extranjero podían ser inscritos de forma automática en el Registro Civil en los consulados españoles. Y así se hizo hasta que, en 2014, una sentencia del Tribunal Supremo rechazó registrar a un menor nacido medianteEn 2013, alrededor deen el vientre de una mujer no reconocida oficialmente como su madre. La práctica habitual suele ser la siguiente: los interesados –normalmente a través de agencias especializadas– contactan con una mujer que vive en el extranjero y que está dispuesta a quedarse embarazada y a renunciar a los derechos de patria potestad sobre el menor. Los interesados llegan a pagar hasta 150.000 euros por el proceso en el caso de que se lleve a cabo en lugares como el Estado norteamericano de California, donde la técnica es legal y supervisada judicialmente. Pero algunas familias están acudiendo en los últimos tiempos a Ucrania, India, México o Tailandia, donde se supone que hay menos garantías pero los precios son más asequibles.Tampoco habrá una revisión sobre la posición oficial del partido en relación a la interrupción voluntaria del embarazo. Algunas enmiendas solicitaban que el partido propusiera acabar con la ley actual, que consolida el aborto como un derecho de la mujer en las primeras 14 semanas de gestación. El texto finalmente aprobado recoge las líneas principales que el partido ha mantenido sobre esta materia y subraya que al aborto es un "fracaso" y no un derecho.