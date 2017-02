El Congreso, pese al voto en contra del PP y Cs, pide suprimir el 0,7% de la Iglesia y obligar a que pague IBI e IRPF

La Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados ha aprobado, propuesta por En Comú Podem, por la que se insta al Gobierno a suprimir progresivamente la asignación tributaria a la Iglesia Católica en el IRPF y revisar los beneficios fiscales de los que, a su juicio, disfruta la institución, en particular lo que respecta a la exenciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).El texto votado, pactado con el PSOE y que ha contado con el voto en contra del PP y Ciudadanos, también pide que se aplique a la Iglesiaa aquellos bienes de las confesiones religiosas que no estén afectos a un uso social no lucrativo.Además, sugiere el establecimiento de mecanismos que permitan que las distintas subvenciones que reciban las confesiones religiosas se doten de nitidez y transparencia en el gasto. "Es así como se exige a todos aquellos que reciben dinero del Estado", lo que incluye la fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas, apunta el texto de la propuesta, en la que también se insta a "proceder a laEl diputado que ha defendido la iniciativa, Josep Vendrell, ha asegurado que "lo que no paga la Iglesia lo acaban pagando los ciudadanos," por lo que considera la actual situación "una anomalía que crea una situación de privilegio hacia una confesión en un Estado declarado por la Constitución como aconfesional".El portavoz en la comisión de En Comú Podem ha recordado que los privilegios de la Iglesia Católica son heredados del franquismo" y que se trata de un problema "La iniciativa, tras la aportación de los socialistas, recabó el apoyo de Esquerra y del PDeCAT, mientras que el PP y Ciudadanos. El PNV, cuyo voto es decisivo ya que un empate habría echado por tierra la iniciativa, ha optado por la abstención alegando que había puntos que no compartía.