El ministro de Justicia carga contra las fiscales de Púnica y tacha de "anómalo" que no acaten el criterio de sus superiores

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, considera que lo que es "anómalo" en la causa contra el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez , es que las fiscales del caso Púnica se hayan negado a firmar el escrito de la Fiscalía Antocorrupción en el quey, además, que la discrepancia se haya divulgado."Quizá quien tiene el problema son las fiscales ", ha añadido. En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Catalá ha remarcado que la Fiscalía es una organización jerárquica y que es habitual que los superiores se pronuncien cuando hay asuntos de especial relevancia.A su modo de ver, lo que es "bastante anómalo" es que no se acate esa orden. Es más, se ha referido al fondo del asunto que se investiga, recordando que a Sánchez se le quiere acusar pese a que no llegó a firmar nada con la trama Púnica. "Que el criterio de dos fiscales no sea soportado por sus jefes, no sé dónde hay que poner la verdad, si en las fiscales o en los jefes,", ha remachado.Catalá no considera, sin embargo, que hubiera anomalía alguna en el hecho de que el presidente murciano presumiese ya el martes por la mañana de conocer que, como ha venido publicando. El ministro argumenta que "la secuencia temporal tiene una cierta lógica porque la Fiscalía General dictó su decreto el lunes por la tarde y lo envió a Anticorrupción, y en ese decreto se daban esos detalles". La periodista Pepa Bueno le ha puntualizado quelo cual no ha sido desmentido por Catalá, que. El ministro apunta que entre la tarde del lunes y la mañana del martes "el documento pasó pasó por las manos suficientes para que alguien le haya podido informar del asunto". Este juevesdesvelaba que el presidente de Murcia conoció antes que las propias fiscales del 'caso Púnica' que la cadena de mando del Supremo se oponía a su imputación.El ministro ha señalado que, y ha defendido el criterio del PP, que sostiene que Pedro Antonio Sánchez no debe dimitir aunque sea "investigado", salvo en el caso de que se le abra juicio oral. Esta posición es contraria a la que defiende Ciudadanos, socio del gobierno murciano y con quien el partido de Rajoy firmó el acuerdo anticorrupción que cada cual interpreta ahora de diferente modo.Por su parte, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza , ha asegurado que "en absoluto" el Ministerio Públicode pedir que no se investigue al presidente de Murcia.El fiscal general ha precisado que se trata de una actuación avalada por los informes firmados por dos fiscales de Sala de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado y por cuatro fiscales de Sala del Tribunal Supremo, y se ha mostrado sorprendido por la solicitud del PSOE de que"Si tengo que comparecer, encantado de hacerlo y aclararlo todo porque a mí esto me resulta sorprendente. Igual que hay multitud de asuntos de corrupción todos los días en los cuáles la Fiscalía está investigando y colaborando, hay casos en los cuáles", ha aseverado Maza antes de participar en la inauguración de un curso sobre criminalidad informática.