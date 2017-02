La Fundación Franco amenaza a un diputado de En Marea: "Si hay que volver a pasar ¡pasaremos!"

Que dice @tone_corunha que "No Pasará" y tal... Nuestra misión es recordar a tipos como él que si hay que volver a pasar ¡PASAREMOS! https://t.co/7Ukvzpnh1A — Fundación F. Franco (@FNFFranco) 16 de febrero de 2017

"El fascismo no pasará"

La Fundación Francisco Franco ha replicado vía Twitter al portavoz de En Marea en el Congreso,, quien este jueves, durante un debate en la Cámara Baja, recordó el grito antifascista de No pasarán. "Si hay que volver a pasar ¡pasaremos!", replicó la fundación, tal y como informó Europa Press.Gómez-Reino defendió en la Comisión de Interior una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a investigar a esta entidad que, desde su punto de vista,al no perseguir el interés general ni el respeto a los Derechos Humanos.El textocon el apoyo de toda la oposición. Sólo discreparon Ciudadanos, que se abstuvo, y el PP, que votó en contra pese a que el Gobierno, a través del Protectorado de Fundaciones, ya ha pedido información a la Francisco Franco sobre sus actividades, el paso previo a decidir si abre una investigación más exhaustiva.En concreto, ha solicitado documentación respecto de una carta que esta entidad remitió a 355 alcaldes ofreciéndolespara que no tengan que aplicar Ley de Memoria Histórica, que obliga a retirar los símbolos franquistas de las calles y edificios públicos, en el convencimiento de que triunfará "el derecho sobre la barbarie, la historia sobre su borrado y la civilización sobre el odio iconoclasta".Precisamente esa misiva fue la que motivó la proposición no de ley de En Marea, en cuya defensa Gómez-Reino criticó duramente a la Fundación Franco y subrayó que ""."Nuestra misión es recordar a tipos como él que¡PASAREMOS!", le ha contestado la Fundación en un mensaje que ilustra con un emoticono con gafas de sol, uno de un puño y otro de una mano saludando.