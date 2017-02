El Congreso tramitará la ley de Ciudadanos contra la corrupción, aunque les acusan de "chupar cámara"

Ley ómnibus

El Congreso ha respaldado este martes la toma en consideración de la proposición depresentada por Ciudadanos, aunque los grupos han reprochado a Albert Rivera y los suyos que la hayan impulsado en solitario paray "chupar cámara" en lugar de trabajar en una iniciativa conjunta, informó Europa Press.Al defender en tribuna la proposición de ley, el presidente de Ciudadanos ha recordado que su iniciativa fue registrada el pasado 15 de septiembre para actuar ya contra la corrupción, pues considera que este problema afecta a todo el país. A su juicio, tanto el PP como el PSOE "llevan un" que explica por qué la corrupción es uno de los asuntos que más preocupan a la ciudadanía.Rivera ha pedido apoyo para su ley ómnibus para poder decir a los españoles que el Parlamento va a "proteger a los buenos y castigar a los malos", de forma que los primeros "tengan premio, no castigo", y que quede claro queLa iniciativa incluye asuntos comoa condenados por corrupción, una modificación legal que la Cámara ya admitió a tramite la pasada semana a propuesta del PSOE. Según ha dicho, el objetivo es detener el "ciclo del agua" que siguen algunos corruptos que son "imputados, procesados, juzgados, condenados y finalmente indultados", y que el Gobierno tenga que motivar cada indulto.También recoge medidas parade la corrupción, empleados públicos que son "héroes" para Cs y que en algunos casos han sufrido "el acoso y derribo de algunos partidos". Sobre este asunto se comprometió a legislar la Comisión de Calidad de la Democracia.Asimismo, la proposición de ley plantea, una medida con la que, según ha dicho Rivera, el exvicepresidente Rodrigo Rato "no podría haber duplicado en un año su patrimonio sin dar explicaciones".Otras medidas que ha resaltado Rivera son la eliminación de los plazos máximos en la, que ve como un "obstáculo" del PP para investigar la corrupción; mayores garantías de la independencia y la imparcialidad de los secretarios e interventores de la Administración local; y la responsabilidad civil subsidiaria de los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales por los delitos que hayan cometido sus empleados o representantes.La ley de Ciudadanos ha pasado este primer trámite parlamentario, pero el resto de grupos ha criticado. Para Isidro Martínez Oblanca, del Foro Asturias, esta iniciativa podría haber sido impulsada por el conjunto de la Cámara, pero el partido naranja ha buscado "resquicios para hacerse notar".También Lourdes Ciuró, de la antigua Convergència, ha acusado de "" a Ciudadanos por querer hacer de la lucha anticorrupción su bandera "antes que nadie". "Habiendo constituido subcomisiones para analizar el problema de manera global, ustedes buscan un atajo saltándose los trámites –se ha quejado Mikel Legarda, del PNV–. No nos parece oportuno".Xavier Eritja, de ERC, ha incidido en la acusación de "oportunismo" de Ciudadanos para apropiarse de iniciativas que deberían ser consensuadas. "¿Quétienen?", se ha preguntado., ponente de Unidos Podemos, ha asegurado que Ciudadanos ha actuado como "los listillos de la clase", copiando las propuestas de la Plataforma por la Honestidad y actuando por "postureo" para "hacer lo que más les gusta: chupar cámara".El socialista Pedro Muñoz ha dicho no entender que se esté promoviendo esta ley, que incluso considera "" y "corta", mientras en la comisión anticorrupción hay pendientes decenas de comparecencias que pueden resultar "baldías". "Esta no era la forma, era el consenso, pero vamos a trabajar", ha apostillado.Más dura se mostró la portavoz de Justicia del PP, Beatriz Escudero, quien considera que Riveraal decir que ha habido indultos generalizados de corruptos."Les doy la bienvenida en la lucha contra la corrupción, contamos con ustedes, pero alarmar a los ciudadanos o utilizar la demagogia, lo único que produce es el debilitamiento del Estado", ha avisado, achacando a Ciudadanos un intento por