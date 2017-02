El Gobierno señala que no "interviene" en la información de RTVE

"Medidas urgentes"

La semana pasada, el jueves, miembros de los Consejos de Informativos de RTVE entregaron en el Congreso de los Diputados 2.225 firmas para que "RTVE deje de estar al servicio del Gobierno". Y este miércoles, la situación de la corporación llegaba a la sesión de control de la Cámara. "¿Va a impulsar el Gobierno el fin de la manipulación informativa en RTVE?", cuestionó el socialistaal titular de Hacienda,La entrega de firmas llegaba días después de que durante el fin de semana en el que se celebró el 18 Congreso Nacional del PP, el Telediario comparase el mal tiempo en Madrid con el buen ambiente en el cónclave de los conservadores.el Telediario mezcla opinión con información saltándose todas las normas deontológicas que establecen el Estatuto de la Información y el Libro de Estilo", se había quejado el Consejo de Informativos.Para responder, el dirigente conservador tiró de respeto a la libertad de información como "libertad esencial en la democracia" para señalar después que el Gobierno no interviene en la información de RTVE. La información, dijo, está "facilitada por profesionales" que "lo harán con mayor o menor acierto". "Le puedo garantizar que el Gobierno no interviene en ningún caso en la formulación de información ni en RTVE ni en ningún lado", subrayó poniendo en valor cómo la corporación ha reducido su deuda en los últimos años.El titular de Hacienda sostuvo que existe una comisión de control en las Cortes para abordar este tipo de asuntos y preguntas "recurrentes" y recordó que ellos, el Partido Popular , también hacían preguntas similares sobre la independencia de RTVEEl diputado socialista se quejó en su réplica de que el presidente del Consejo de Administración se niega a recibir al Consejo de Informativos y anunció una iniciativa para que el presidente de la Corporación sea elegido porAdemás, Camacho exhibió un informe del Consejo de Informativos: "72 páginas, 46 referencias a manipulación informativa".En el texto del escrito trasladado la semana pasada al Congreso, los firmantes reclamaban "medidas urgentes para garantizar que la radiotelevisión pública del Estado sea un reflejo fiel de la sociedad y no sea utilizada como instrumento de propaganda partidista o gubernamental".Exigían, además, un sistema que garantice la independencia de los profesionales y los defienda "de decisiones discrecionales que hoy siguen relegando a muchos de ellos por criterios ideológicos". El comunicado hacía referencia a la Ley 17/2006 de la radio y televisión de titularidad estatal, que señala a las Cortes Generales como órgano de control, para reivindicar que "el servicio público de radio y televisión es un servicio esencial para la comunidad y la cohesión de las sociedades democráticas" y que "es cuestión de higiene democrática" recuperar una radiotelevisión "plural, imparcial y defensora de los valores constitucionales".