. Esta fue la pregunta que dirigió este miércoles al presidente del Gobierno el líder de Podemos, Pablo Iglesias, en la sesión de control en el Congreso de los Diputados. "Depende de cómo lo vea usted", espetó Mariano Rajoy añadiendo que estos casosRajoy, que está siendo testigo estos días de cómo los avances judiciales ponen en una situación delicada al presidente de Murcia, (PP) , defendió que en la política hay quienes desarrollan muy bien su trabajo y no merecen que su trabajo sea puesto en cuestión.A juicio del presidente, los jueces están funcionando, así como la Fiscalía y la Agencia Estatal Tributaria.y tendrá que preguntarme por otras cosas".Cogiendo el guante que le lanzó el propio presidente del Gobierno, Iglesias respondió que "podríamos no magnificar".añadió entes de pasar a relatar los escándalos que han salpicado al PP en la última semana.Así, citó el caso de Murcia, el ingreso en prisión de los acusados por el caso Fitur, la polémica sobre el chalet del expresidente de La Rioja, Pedro Sanz, y las informaciones que dejan claro que el exministro José Manuel Soria no pagó los gastos de su estancia de un hotel de lujo en"Proponga al ministro de Justicia que dé orden al fiscal de que investiga las estancias de Soria en hoteles de lujo", mantuvo. "La corrupción no se combate ni con palabras ni con los lavados de cara de sus socios, se combate con hechos", le señaló."Yo soy persona de natural optimista. Pero creo que me he pasado., le señaló acusándolo de erigirse en "parte, juez y fiscal". "Menos mal que usted no es Robespierre", le dijo.