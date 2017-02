Homs se escuda en la falta de claridad del Constitucional para justificar su actuación en la consulta del 9-N

"Es público y notorio lo que hicimos"

El exconseller de Presidencia catalán Francesc Homs ha reconocido este lunes durante su declaración en el juicio que se sigue contra él en el Tribunal Supremo por participar en la organización del 9-N que la Generalitat se dio por notificada de la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de, cinco días antes de la celebración de la misma. No obstante, se ha escudado en la falta de claridad de la providencia para justificar sus decisiones al respecto.A lo largo de toda su declaración, Homs ha insistido en que reconoce todos los hechos expresados en el escrito de la Fiscalía "y otros más" porque son "pura evidencia" yque suspendió también el denominado "proceso participativo" –el tribunal de garantías ya había prohibido inicialmente en septiembre la celebración de la consulta por la Gereralitat–. Ha subrayado, en todo caso, que el Gobierno autonómico nunca pretendió vulnerar la ley."La consulta no se podía suspender porque no se puede suspender aquello que no se hace", ha apuntado el exconseller. "Lo que hacíamos era un proceso participativo, con voluntarios y esas cosas, porque estaba en juego el. Un Gobierno tiene que tomar decisiones en un marco de obligaciones que tienen que son la Constitución, las obligaciones contraídas en el Parlament de Cataluña" ", ha añadido ante la insistencia de fiscal Jaime Moreno.La Fiscalía pide para él nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos por los delitos de prevaricación y desobediencia al organizar la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 queHoms ha señalado que se enteró de la decisión del tribunal de garantías primero por los medios de comunicación porque la decisión del TC "era pública y notoria" y después por un correo ,. "Después esto ha cambiado según el tipo de providencias", ha apuntado, en relación con resoluciones posteriores del Tribunal Constitucional (TC).El Ministerio Público, que ejerce la única acusación en el proceso, pidió sentar en el banquillo al portavoz del PDECat en la Cámara baja aly que puso los servicios jurídicos de su departamento a disposición del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI)."Es público y notorio lo que hicimos", ha señalado Homs al inicio de su declaración, en la que también ha reconocido que el departamento que dirigía participó en elpara informar a la población "de que había un ámbito deliberativo y también que había la posibilidad de pudieran ejercerlo en función de sus derechos de libertad de expresión y participación política".Después de que Homs se haya quejado de que el fiscal Jaime Moreno le interrumpía en sus declaraciones ha tomado la palabra el presidente del Tribunal, Manuel Marchena, para señalarle que esta no era, y que no debía tratar "hacer glosa de la pertinencia o impertinencia" de las preguntas del representante del Ministerio Público."Siempre tuve el encargo del presidente y del Govern de ajustarme a los términos de la legalidad", ha señalado, para indicar que cuando conoció el informe de la junta de fiscales de Cataluña contrario a la interposición de una querella contra el expresident Artur Mas y otros dirigentes por estos hechosEn otro momento, tras preguntarle el fiscal si desde el Ejecutivo autonómico hicieron algo tendente a dar cumplimiento a la providencia del TC, Homs ha señalado que entendieron que dicha resolución. "El todo y el nada son sinónimos, si lo mandaba todo también mandaba nada", ha contestado el exconseller.También ha lanzado un dardo contra el Ejecutivo popular al manifestar que no entendía por qué siendo todo "público y notorio,". "No se le puede exigir ahora al Govern que era la única institución que podía para la consultar y que en el resto de instituciones del Estado español nadie hiciera nada. Hubiéramos estado fuera de la Ley si hubiéramos hecho las cosas de otra manera", ha respondido.El exconseller ha acusado al Ejecutivo de "haber hecho abuso de derecho" en relación con el artículo 161.2 de la Constitución sobre la suspensión de leyes autonómicas yen el caso de que no fuera atendida la petición de medidas cautelarísimas presentadas ante el Supremo.​​​​​​​​​​​​​​Homs también ha reconocido que advirtió a la empresa de telecomunicaciones T-Systems, contratadada para organizar el 9-N, de queporque tenían un acuerdo con la Generalitat y debían cumplirlo, ya que de lo contrario, él "tenía capacidad de actuar" ante una posible negativa de la compañía.Por otra parte, ha reconocido queporque se negaron a difundir anuncios sobre la consulta, porque si hubiera hecho lo contrario hubiera incurrido en "prevaricación" en función de los contratos de explotación del espacio radioeléctrico.Tras más de dos horas de declaración a preguntas del fiscal, la Sala ha hecho un receso antes de continuar la sesión con la contestación de Homs a las preguntas de su abogada, Eva Labarta.La Sala Supremo también ha vuelto a rechazar al inicio de la vista la petición de la defensa de que seanal presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, si bien valorará el acta de la Junta de Fiscales catalanes que no vieron motivos para presentar la querella que ha dado origen a este procedimiento.El presidente de la Sala de Lo Penal Manuel Marchena ha defendido quesobre si es preparatorio o conclusivo pero sí será valorado "con toda su integridad sin ningún género de indefensión para la parte", ha manifestado en el arranque del juicio contra el actual diputado.No obstante la Sala ha rechazado aceptar la petición de la defensa de Homs de llamar a declarar en calidad de testigo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al ministro de Justicia, Rafael Catalá. "Su presencia en esta Sala es como testigos y no peritos por lo que todo lo que sea valoraciones de índole jurídico", ha dicho.La defensa de Homs ha planteado como cuestión previa que el exconseller no tiene un proceso con todas las garantías por las diligencias de prueba que han sido inadmitidas y, como fue el acta de la Junta de los fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en la que éstos no veían motivos para la interposición de la querella contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas y el resto de implicados en el procedimiento que por estos mismos hechos se sigue en Cataluña Entiende que esta prueba ayudaría a comprender la situación y que el hecho de que este informe de Cataluña se hiciera publico. La letrada ha vuelto a pedir las testificales rechazadas como el presidente Rajoy y el ministro Rafael Catalá, dando a entender que había "una pacífica aceptación" de la consulta, lo que pudo tener su influencia en el ánimo de Homs y el resto de dirigentes ya juzgados en Cataluña. También ha planteado la defensa la conveniencia de que hubieran sido citados el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos y del exfiscal general del Estado Eduardo Torres Dulce.El fiscal Jaime Moreno ha pedido al tribunal que sean desestimadas las cuestiones previas planteadas por la defensa. En relación con la solicitud de comparecencia de las testificales, el representante del Ministerio Públicoporque el juicio no versa sobre la naturaleza de la consulta sino sobre si se realizó o no."Lo que aquí se discute no es qué era, que ya lo dijo el Tribunal Constitucional, sino si fuere lo que fuere se realizó la consulta. De ahí que sean improcedentes las declaraciones de los testigos", ha señalado Moreno quien considera que, la testifical de De los Cobos ni del exfiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce.Homs ha llegado a la sede del Tribunal Supremo, entre ellos el expresident Artur Mas y miembros del actual Gobierno, que portaban una urna de cartón gigante.Homs será juzgado por la organización de la consulta independentista del 9N , pordespués de que el Tribunal Constitucional afirmase que la consulta no podía celebrarse. Su condición actual de diputado obliga a que sea el Supremo quien le juzgue, ha informado Europa Press.El diputado ha llegado al Supremo sobre las 9.40 horas acompañado por una comitiva que coreaba "habrá independencia" y ha recibido un aplauso de sus compañeros de partido , entre ellos Artur Mas, la portavoz del Govern, Neus Munté; el portavoz parlamentario de Junts pel Sí, Jordi TurullHoms y la comitiva se habían dado cita poco antes en la Plaza del Rey, a unos 700 metros de la sede del tribunal, dondeLos concentrados han hecho el recorrido con una urna de cartón gigante que han traído desde Barcelona y que prevén pasear este lunes por las calles de Madrid. Muchos de ellos, como "Love democracy", "votar es democracia", "somos una nación, seremos un Estado" y urnas de cartón con la leyenda "I want to be free".