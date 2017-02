Nuestra repulsa por actos blasfemos en la Gala Drag del Carnaval de las Palmas G. Canarias y nuestra y desagravio. https://t.co/dkh3QP50yl — José M. Gil Tamayo (@jmgilt) 28 de febrero de 2017

Si, carnaval es transgresión, libertad,... y en LPGC tolerancia!... incluso para respetar la mentalidad de algún dirigente... #DragQueenLPGC — Augusto Hidalgo (@ahidalgo4) 28 de febrero de 2017

Los obispos españoles han manifestado sudel ganador de la Gala Drag del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, con referencias a la virgen y a la crucifixión. Su intérprete, Borja Casillas, salió al escenario en noveno lugar con el espectáculo ¡Mi cielo! Yo no hago milagros, que sea lo que Dios quiera."Nuestra repulsa por actos blasfemos en la Gala Drag del Carnaval de las Palmas G. Canarias y", reza un mensaje publicado en Twitter por el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo.El Obispo de Canarias, Francisco Cases, ha afirmado en un comunicado que triunfó "la muchedumbre enardecida" yAsimismo, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el arzobispo Ricardo Bláquez, ha pedido respeto a las creencias católicas y ha indicado que no le parecen "adecuadas" esas referencias religiosas en los carnavales.El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, ha respondido a las críticas en su cuenta de Twitter y ha asegurado que el carnaval en su ciudad representa "la tolerancia".Por su parte, Borja Casillas, Drag Sethlas, ganador de la gala, considera quesobre la virgen y la crucifixión de Cristo.En una entrevista concedida a Onda Cero y recogida por Europa Press, ha señalado quedurante la gala porque había sido el "favorito" de la preselección y en muchas ocasiones, finalmente no es el elegido, pero este año no sucedió así.Borja Casillas, que es profesor de Educación Infantil y estudia una adaptación para dar religión en colegios privados y concertados, ha asumido que, pero ha dejado claro que su actuación no iba "en contra de nadie"."He hecho una representación de algo que es historia,, está en los libros", ha destacado.De cara al futuro, ha comentado quey aprovechará "todo lo que salga" desde el punto de vista laboral, al tiempo que ha pedido una gala drag en verano porque se ha demostrado que "la gente quiere gala drag".