La Diócesis de Asidonia-Jerez ha criticado que las dependencias públicas del Ayuntamiento de El Puerto de Santamaría (Cádiz) hayan sido "de la fe católica y de la institución matrimonial". El comunicado ha sido difundido tres días después de que el concejal de Podemos en El Puerto de Santa María Javier Botella oficiase unay con una bufanda del Fútbol Club Barcelona, divulgándolo posteriormente en su cuenta personal de Facebook."Gracias por dejar que te case,", comentaba a un amigo.La Iglesia ha reiterado supero ha apuntado que "siempre" dentro del marco del respeto a todas las sensibilidades y "cuidando en todo momento la elegancia de formas con las personas e instituciones". "El año pasado me disfrace de princesa Leia y", respondió Botella.El alcalde de El Puerto de Santa María, David de la Encina (PSOE), ha considerado que el edil de Levantemos El Puerto Javier Botella "no ha tenido intención enofender" al casar a unos amigos disfrazado de cura estos carnavales, si bien ha apuntado que es "una falta de respeto a la solemnidad de un acto oficial del nivel de una boda".En un comunicado, el alcalde portuense hasuscitada, habiéndole trasladado el propio Javier Botella que "no ha sido su intención ofender a nadie, ni a las personas que profesan la fe cristiana ni a ningún otro colectivo ciudadano, y que él mismo se ocupará de dar las explicaciones a quien se las demande".En este sentido, y "sin que hasta el momento haya existido un precedente similar", ha indicado que "no cabe aplicar ningún tipo de medida ejecutiva en el seno del citado Reglamento, que es el marco dentro del que puede actuar el alcalde presidente de la Corporación"."En todo caso, estoy convencido de que Javier Botella no ha tenido intención en causar daño ni ha sido su ánimo ofender", ha, que ha lamentado esta "polémica" que "no aporta nada positivo" a una ciudad como El Puerto.La agrupación de electores Levantemos El Puerto ha calificado deen redes sociales al edil por casar "a unos amigos" disfrazado de cura "en carnaval".Fuentes de Levantemos El Puerto han explicado a Europa Press que desde la agrupación de electores entienden que "ha sido algo privado del concejal con sus amigos, y que no actuaba como grupo municipal". Asimismo, han subrayado que en Levantemos El Puerto "hay gente creyente y no creyente, practicante y no practicante, y siempre somos muy respetuosos con todas las sensibilidades".Tras señalar la "violencia" de algunos de los "ataques" en redes sociales al edil, las citadas fuentes apuntan que no entienden "cómo se ha podido ir de madre" esta cuestión, salvo contextualizándola en las acciones para "atacar" de "los reaccionarios" que "se ceban con todas las agrupaciones de electores nuevas de la izquierda de cambio o relacionadas con Podemos".Asimismo, han lamentado estea un edil que, antes de que salieran del gobierno tripartito con PSOE e IU en la localidad, ha hecho "un magnífico trabajo intentando hacer políticas de cambio" al frente de áreas como Economía y Hacienda.Las mismas fuentes han subrayado que la agrupación de electores Levantemos El Puerto "no es Podemos", si bien "quierenpara anular a esta izquierda de cambio que está surgiendo".Finalmente, han subrayado el hecho de que, "frente a los casos de corrupción que salpican a otros partidos como el PP en Murcia", tengan que recurrir a cuestiones como la de casar a unospara intentar sustentar estos "ataques".