Podemos Cataluña planteará a sus bases no entrar en el nuevo partido de Colau

La secretaria de organización de Podemos Cataluña , Ruth Moreta, ha anunciado este lunes que la ejecutiva del partidono participar en la construcción del partido de los comuns tal como se está planteando.En rueda de prensa y como avanzó Europa Press, Moreta ha explicado que no están de acuerdo con que quienesdeban inscribirse en la plataforma Un País en Comú y validar su inscripción presencialmente presentando el DNI.Por eso, Podemos planteará a sus bases si aceptan cómo se quierede los comuns para que decidan si participan o no en el proyecto, y la ejecutiva hará campaña por el no porque no está de acuerdo con los mecanismos propuestos.La dirección pretende que supuedan votar desde la web de Podemos, algo que han pedido al resto de partidos que impulsan el espacio –BComú, ICV, EUiA, Equo– y éstos han rechazado."Podemos no puede continuar en estas condiciones en la construcción del nuevo sujeto, perosi participamos o no", según Moreta, y ha explicado que el miércoles enviarán el mecanismo de construcción que podrán votar hasta el 20 de marzo.