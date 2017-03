"Produzcan sin nosotras"

Un 8 de marzo más las calles se han teñido de violeta para reivindicar los derechos de las mujeres en unmarcado por la lucha en favor de la igualdad real y contra la violencia machista en todas sus formas. En la capital madrileña, los asistentes a la manifestación convocada por el Movimiento Feminista de Madrid, que partió de Cibeles este miércoles, concentraron sus protestas bajo el lema Juntas y fuertes, feministas siempre.Miles de mujeres se hicieron dueñas de las calles para denunciar a una sociedad que las aparta y a un sistema que en lo que va de año ha visto cómo 16 asesinatos volvían a engrosar las estadísticas de violencia machista. Miles de mujeres empoderadas contestaban de esta forma a unas políticas públicas insuficientes, a un entramado laboral que, a una industria cultural y mediática que las invisibiliza y a un sistema educativo que las veta de los libros de texto.Los participantes reivindicaron un cambio de modelo político donde los derechos de la mujer "no sean cuestionados" y reclamaron asimismo la figura femenina dentro del mundo. "Si paramos nosotras, se para el mundo", ha señalado Inés Gutiérrez del Movimiento Feminista 8 de marzo, tal y como informó Europa Press. En Madrid, laa la llamada de esta organización ha provocado que el inicio de la manifestación se haya retrasado más de una hora.En declaraciones a los medios, antes de comenzar la lectura del manifiesto, Gutiérrez ha señalado que la jornada de este miércoles ha demostrado que "" de la mujer y que, trabajando unidas, han logrado dar "una lección política" poniendo encima de la mesa los temas que les preocupan."Estamos hartas de hacer el mismo trabajo, de ser quien realiza el trabajo en casa y de que nos maten. Estamos hartas de que nos maten", ha señalado otra de las organizadoras, Chelo Hernández.En este sentido, Gutiérrez ha señalado que la actitud actual de la mujer se debe a que se están registrando asesinatos en muchos países,y la violencia "y no pasa nada". "Si nuestras vidas no importan, que produzcan sin nosotras", ha declarado, para señalar que éste ha sido también el mensaje del paro realizado.Sobre esta convocatoria, la organización feminista ha señalado que se ha respaldado en prácticamente todos los sectores llegando, incluso, a "". Se ha parado en centros de salud, colegios, institutos, cooperativas, ONG y empresas, así como personal de ayuntamientos y servicios públicos, según ha informado.La marcha estuvo respaldada por paros laborales parciales y totales de consumo y cuidados , que en ciudades como Madrid y Barcelona fueron convocados entre las 12.00 y las 12.30. Cientos de mujeres, según el diario El País, secundaron el paro en distintos puntos de la capital. Se concentraron en Sol, Fuencarral y Cibeles al grito de, entre ellas la alcaldesa Manuela Carmena o Rita Maestre. Además, las mujeres que se encontraban en huelga de hambre desde el pasado 9 de febrero la han abandonado este miércoles al ver cumplido su objetivo de que el Congreso ponga en marcha una comisión para la violencia de género.En otros territorios la afluencia ha sido igualmente significativa. En, la protesta convocada por diversos colectivos feministas transcurrió tras una pancarta en la que se podía leer: Feminismo para avanzar. Xuntas nunha mesma loita (Feminismo para avanzar. Juntas en una misma lucha), el mismo lema de la manifestación unitaria que ya recorrió las calles de la capital de Galicia el pasado domingo.ha acogido manifestaciones en ciudades como Bilbao, Donostia y Vitoria, y miles de mujeres se manifestaron también en, en una movilización que recorrió el tramo entre la plaza Universitat de Barcelona y la plaza de Sant Jaume bajo el lema La revolució imparable de les dones (La revolución imparable de las mujeres). Asimismo, en Sevilla se ha reivindicado que Los 365 días son 8 de marzo, y en la Comunidad Valenciana el Moviment Feminista de València salió a la calle con el grito Dones, lliures i arreu d'un món sense fronteres (Mujeres, libres y en todo un mundo sin fronteras).A nivel internacional, EEUU acogió huelgas y protestas enmarcadas además en la lucha contra las políticas del presidente. El rojo se convirtió en el color de la protesta del Día sin mujeres estadounidense, que pretende poner de relieve el papel que las mujeres juegan en la economía y reconocer algunos de sus problemas, como la discriminación laboral y los intentos de vulnerar sus derechos reproductivos.