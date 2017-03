Paros en el Congreso y el Senado

Las mujeres del mundo reclaman igualdad

Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, organizaciones de, además de movilizaciones, para mostrar al mundo qué ocurriría si desaparecieran las mujeres. Las manifestaciones tiene una relevancia especial en América Latina, un continente con graves problemas de violencia machista donde el movimiento Ni una menos ha cobrado fuerza en la lucha por la igualdad.En España, la iniciativa ha tenido lugar en diferentes ciudades como Madrid y Barcelona, entre las 12 y las 12.30. Cientos de mujeres, según el diario El País, han secundado el paro en distintos puntos de la capital. Se han concentrado en Sol, Fuencarral y Cibeles al grito de, entre ellas la alcaldesa Manuela Carmena o Rita Maestre. Las mujeres que se encontraban en huelga de hambre desde el pasado 9 de febrero la han abandonado este miércoles al ver cumplido su objetivo de que el Congreso ponga en marcha una comisión para la violencia de género.En Barcelona, más de un centenar de mujeres integrantes de la plataforma Vaga de totes han realizado, en protesta por la "violencia y precarización" que sufren. Entre las 7.30 y las 8 horas, decenas de mujeres se han concentrado en la Avenida Diagonal, la del Paral·lel, la Gran Vía, la Meridiana y la Travessera de Dalt. Además de estos, ha habido otros cortes no controlados, descentralizados, que se han sumado a la iniciativa.El paro de la producción también se ha llevado a cabo por parte de, empresas y administraciones, un paro "simbólico" que han compartido bajo el hashtag #NosotrasParamosTambién en Madrid, senadoras de todos los partidosmientras continuaba el debate en el Pleno.Las parlamentarias se han reunido primero por separado, por grupos parlamentarios, según ha indicado Europa Press. Las senadoras de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea lo han hecho. Sus compañeros de grupo se han unido a ellas al final del acto. La diputada de En Comú, María del Mar García Puig, decidió dejar a medias un debate que mantenía con la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, para secundar el paro. La responsable de Igualdad, en cambio, optó por continuar con la interpelación pese a que no estaba su interlocutora.García Puig ya había avisado al inicio del debate de igualdad que cuando llegaran las doce del mediodíaen el punto en que estuvieraEn el caso del PP, unas 25 mujeres, aproximadamente, se han concentrado también en la Plaza de la Marina acompañadas por sus compañeros Iñaki Oyarzábal y José Ignacio Landaluce. Entre ellas se encontraban la portavoz adjunta del grupo Rosa Vindel y la exsecretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero.Las senadoras del PSOE han estado por su parte rodeadas por el resto del grupo parlamentario, como también en los casos de ERC, el PNV y el Grupo Mixto, que han salido al completo a la calle para manifestarse junto a las mujeres. En la concentración, que han secundado el paro internacional convocado hoy.Mientras tanto, en el hemiciclo ha continuado la sesión plenaria con el debate de una moción, con. El Senado, como el Congreso, decidió no suspender el trabajo pero tampoco celebrar ninguna votación durante el paro.Acabado el Pleno, con el paro de media hora aún en vigor, tanto la ministra como la presidenta de la Cámara y otras diputadas del PP y del PSOE se desplazaron a una sala contigua para participar en unEn Perú, el machismo imperante en las comunidad agrícolas impide un mayor papel de las mujeres, según Raquel Reynoso Rosales, presidenta de la asociación de Servicios Educativos Rurales que trabaja junto a Manos Unidas para sensibilizar sobre la necesidad de una participación en pie de igualdad de las mujeres en lasEn Rusia, un grupo de activistas feministascon una pancarta en la que podía leerse: Los hombres han tenido el poder durante 200 años, ¡acabemos con ellos!, según el periódico británico The Guardian . Más de 500 mujeres en Tailandia, Filipinas e India se han unido a la huelga global.En Reino Unido, el Gobierno ha anunciado un aumento de los fondos para los servicios paraMientras, en Estados Unidos , las feministas en huelgacomo muestra de solidaridad.