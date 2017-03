info Libre

La Guardia Civil de Laredo (Cantabria) recibió a las 20.39 horas de este martes,, una denuncia de un vecino de la localidad, Ramón Francisco Arenas, en la que narra un posible fraude masivo en el proceso de afiliaciones al PP regional.La denuncia se produce horas antes de que se abra la primera ronda de votaciones para el congreso del PP de Cantabria en el que se enfrentan, secretaria general y presidente del PP de Cantabria, respectivamente. Un proceso en el que la dirección nacional del PP intentó consensuar una única candidatura y no fue posible.En la denuncia, a la que ha tenido acceso, su autor hace saber a la Guardia Civil que había tenido noticia, a través de "fuentes del PP de Cantabria", de que se han realizado una serie de pagos "para cuotas de afiliados a dicho partido político que ascienden a casi quinientas afiliaciones". Precisa, además, que "cada cuota de afiliación asciende a un mínimo de 18,03 euros" y que la suma total que ha pasado a engrosar las arcas del partido en una cuenta del Banco Santander es deTodos los ingresos, cita la denuncia, han sido realizados a través de una misma persona. Se trataría de un hombre identificado como M.L.M., que no tiene capacidad económica para afrontar dichos pagos.El denunciante es un afiliado del PP de Laredo que estápor un periodo de dos años. El vecino al que presuntamente se le suplantó la personalidad no tiene nada que ver con el partido.El censo para el congreso del PP cántabro es de 3.365 militantes. Por tanto, las supuestas afiliaciones fraudulentas representaríancon derecho a voto.Un portavoz del PP cántabro admitió este miércoles, en declaraciones a, que han trasladado el tema a los servicios jurídicos del partido.El tema ha sido trasladado al comité organizador por parte de dirigentes próximos a Ignacio Diego, que entienden que esa afiliación masiva fraudulentaLa presidenta de la comisión organizadora del congreso regional, Jesusa Sánchez, ha convocado una reunión para abordar este asunto mañana jueves, a las 18.30 horas. Es decir,Los nuevos estatutos del partido establecen que, de esta tarde, pueda salir un único candidato proclamado si Diego o Sáenz de Buruaga logra más del 50% del total de votos válidos de los afiliados y, además, con una diferencia de 15 puntos sobre el resto.