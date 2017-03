info Libre

La declaración de bienes

admitió este jueves que una empresa fundada por ella y de la que fue accionista durante 12 añosde la Unión Europea. "A lo largo de 12 años es posible que haya recibido la cifra que usted dice", respondió la actual edil en el Ayuntamiento de Madrid, durante una entrevista en Al Rojo Vivo de laSexta.La empresa se llama, fue fundada en 1993 y tenía como sus dos principales accionistas al marido de la política del PP, Fernando Ramírez de Haro (que controlaba el 51% de las participaciones), y a la propia Aguirre (dueña del 39% del capital). Dedicada a la explotación agrícola y ganadera, la sociedad tiene la sede endel centro de Madrid donde residen Aguirre y su marido. Como desveló, desde su constitución hasta 2015 Savial SL ha recibido 4,8 millones de euros en ayudas públicas , de ellos 2,5 millones en la época en la que Aguirre era accionista. En una de sus frases más célebres, la dirigente del PP calificó las subvenciones comoy pidió terminar con ellas.A preguntas de los periodistas, Aguirre no quiso confirmar si era la política española que más "mamandurrias" había recibido, pero ofreció una explicación sobre el origen de esas subvenciones: "La UE ha decidido subvencionar las actividades rurales muy generosamente, tanto la siembra, como la ganadería o la plantación de arbolado. Mi marido y su familia tienen grandes extensiones de terreno. Para administrar el patrimonio de mi marido yo fui fundadora de esa sociedad con él, efectivamente. Esa sociedad es la administradora de las partes sembradas de la ganadería. Ahora sólo tenemos vacas, pero antes teníamos vacas, cerdos, ovejas... todo eso recibe subvenciones. Pero,Esto yo lo tengo declarado en el Ayuntamiento de Madrid, porque era entonces concejal, en el Ministerio [de Educación], en todas partes".Al ser advertida sobreque supone reclamar la supresión de subvenciones para los demás, como hizo en sus famosas declaraciones del año 2012 , mientras su empresa se embolsaba 2,5 millones de euros en subvenciones públicas, Aguirre insistió en que no está "de acuerdo" con las ayudas públicas: "La agricultura en Europa tiene como objetivo que la gente no despueble los municipios. Está organizado así. Y mi marido es de ese sector, qué quiere que yo le diga".¿Qué pasó en 2005 con el 39% del capital que Esperanza Aguirre tenía en Savial SL? Hasta ahora, la dirigente del PP había mantenido que esas participaciones las había donado a su marido. La primera vez que ofreció esa versión fue el 13 de mayo de 2015, cuandodesveló que la sociedad fundada por el matrimonio llevaba siete años ocultando las cuentas al Registro Mercantil . Desde entonces, siempre que los negocios de Savial SL se convirtieron en noticia, mantuvo que había donado las participaciones a Fernando Ramírez de Haro. Este jueves, sin embargo, cambió este relato: Aguirre sostiene ahora que la donación se produjo en 2005, pero que. "Creo que se las doné a mis hijos. Seguramente sería a mis hijos. Está en el Registro Mercantil, mírelo", indicó. Esta afirmación no es cierta, ya que la supuesta donación no consta en la hoja registral de Savial SL. Por tanto, no se puede consultar.Realizase la donación a su marido o a sus hijos, hay algo que no cambia: la dirigente del PP se niega a enseñar cualquier tipo de documento que respalde su versión. Una opacidad que mantiene en contra del anuncio que realizó el 16 de junio de 2016. Podemos había reclamado en la Asamblea de Madrid las declaraciones de bienes de Aguirre cuando era presidenta de la comunidad y ella prometió transparencia:, señaló entonces. Y añadió que entregaría copia de sus declaraciones a Podemos "próximamente".Nueve meses después, sus declaraciones de bienes siguen siendo un secreto. La Asamblea de Madrid, efectivamente, se las negó a Podemos. Y la concejal madrileña tampoco se las entregó. Pese a no cumplir lo que había anunciado, Aguirre asegura que no ha mentido. "¿Por qué tengo que ponerla yo a disposición del público? Cuando vengay me la pida, se la enseñaré en mi despacho. Pero lo que no voy a hacer es quese lucre de esta cuestión", señaló. Y negó que estuviese intentando ocultar algún dato comprometido: "No oculto nada. No tengo necesidad" La actuación de Aguirre en Savial SL plantea dos cuestiones relevantes. La primera es conocer si la dirigente del PP cumplió con la Ley de Incompatibilidades de los Altos Cargos cuando fue elegida presidenta madrileña, y la segunda es saber si cumplió la normativa fiscal a la hora de fijar el precio de las participaciones de Savial SL supuestamente donadas a sus hijos. Ambos asuntos permanecen ocultos al negarse Aguirre a mostrar la documentación.En 2003, dos años antes de esa supuesta donación, Esperanza Aguirre se convirtió en presidenta madrileña. En aquel momento ya estaba vigente la Ley 14/1995 dede la Comunidad de Madrid, que establece la obligación de éstos de realizar una declaración notarial de actividades y otra de bienes. Esta última debe incluir "la totalidad de sus bienes, derechos y obligaciones". La norma también contempla la posibilidad de presentar una declaración de los bienes del cónyuge, cuando "voluntariamente se preste a ello".Pues bien, Esperanza Aguirre tomo posesión como presidenta madrileña el 21 de noviembre de 2003, y antes de que finalizase enero de 2004 tenía la obligación legal de presentar su doble declaración notarial. Según su propia confesión, en aquel momento aún no había donado las participaciones de Savial SL, así que formaban parte de su patrimonio. No eran participaciones de una compañía insignificante: en 2003 declaró quey el importe neto de su cifra de negocios ascendió a 591.243 euros.¿Incluyó Aguirre en su primera declaración de bienes las participaciones que tenía en aquel momento en Savial SL? Si no lo hizo, incumplió la ley. Pero al mantener ella oculta su declaración notarial e impedir el PP en la Asamblea que se consulte, de momento resulta imposible responder a esa pregunta.La segunda incógnita que plantea la actuación de Aguirre está relacionada con el cumplimiento de las obligaciones fiscales. La concejal sostiene que donó las acciones en 2005 –antes decía que a su marido, ahora sostiene que a sus hijos–, pero tampoco en este caso ha mostrado documento alguno que certifique su versión.ha preguntado en varias ocasiones a Aguirre por una serie de datos relacionados con esa operación: la fecha exacta de la supuesta donación, el precio en que se valoraron las participaciones y si la operación se declaró ante Hacienda.El valor otorgado a las participaciones es. Estas operaciones están gravadas con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD), que en su art. 9.b señala que la base imponible en las donaciones será "el valor neto de los bienes y derechos adquiridos, entendiéndose como tal el valor real de los bienes y derechos minorado por las cargas y deudas que fueren deducibles".Además de su actividad agrícola y ganadera, Savial SL es propietaria de importantes latifundios en Ávila y Guadalajara. Todo ello lo tuvo que tener en cuenta Aguirre a la hora de fijarque la entonces presidenta madrileña tenía en la empresa.Al ocultar el importe fijado para la donación, Aguirre impide conocer si la valoración de las participaciones fue correcta o si se hizo por un importe más bajo del real para pagar menos impuestos. El pago en sí ya era responsabilidad de sus hijos, sujetos tributarios obligados a abonar el impuesto.La falta de transparencia de Esperanza Aguirre ha contado, de momento, con la colaboración del PP que ahora dirige. El pasado 14 de junio, el diputado de Podemos José Manuel López solicitó a la Mesa de la Asamblea de Madrid acceso a las declaraciones notariales de bienes presentadas por Aguirre "al inicio y al final de las legislaturas VII, VIII y IX y las modificaciones a dichas declaraciones en el transcurso de las citadas legislaturas sin las hubiese". Esas tres legislaturas comprenden el periodo 2003 a 2015.José Manuel López fundamentó su petición en el artículo 29 del Reglamento de la Asamblea, que establece que “las declaraciones notariales efectuadas estarán a disposición de la Mesa y de la Comisión del Estatuto del Diputado cuando sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones”.El 20 de junio, la Mesa decidió pedir un informe jurídico sobre la solicitud del diputado de Podemos. Y el 21 de julio, la Mesa decidió dar traslado del dictamen jurídico a la Comisión del Estatuto del Diputado. Según fuentes oficiales de la Asamblea, dicho informe llegaba a la siguiente conclusión: para incluir la petición de Podemos en el orden del día era necesaria, mientras que luego la decisión de aprobar o no la solicitud de López se podía adoptar por mayoría. Como el PP se opuso a la solicitud, no existió unanimidad y el tema ni siquiera entró en el orden del día de la Comisión del Estatuto del Diputado. Podemos se mostró en desacuerdo, pero el asunto quedó bloqueado.En definitiva, nueve meses después de que López solicitase consultar las declaraciones de Aguirre, el PP lo ha impedido en la Asamblea de Madrid. Así que los documentos de Esperanza Aguirre