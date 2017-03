Alrededor de un centenar de estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se han manifestado a la llegada del polémico autobús de Hazte Oír, después de que estos hicieran acto de presencia a pesar de que la universidad había decidido suspender el acto en el que iba a participar el presidente de la asociación ultracatólica, Ignacio Arsuaga.La suspensión de la mesa redonda, solicitada expresamente por un alumno de la universidad, no sentó bien a los dirigentes de Hazte Oír y de Vox, que ya anunciaron que acudirían a la facultad a pesar de la decisión."La universidad, como espacio de debate e intercambio de ideas, es un foro adecuado para poder explicar una campaña de información y sensibilización a favor de las, señalaba ayer en un comunicado el presidente de Hazte Oír.Los jóvenes han protestado ante esta actuación gritando consignas como"los ángeles no tienen genitales", "ese autobús es violencia" o "mi cuerpo, mi vida, mi forma de follar".Ante los enfrentamientos que se han producido entre los estudiantes y miembros de Hazte Oír, el decano de la facultad de Derecho, Ricardo Alonso García, ha sentenciado que "la gente es libre de expresarse,, siempre que no haya violencia verbal o física".En medio de la tensión el decano ha sido agredido por un hombre supuestamente miembro de la organización ultracatólica. "Me he quitado al sujeto de encima, se me ha tirado encima y me ha descamisado. Está fuera de lugar", ha asegurado. La policía ha tomado declaración al hombre así como a un joven que ha lanzado una lata al bus cuando abandonaba la universidad.Junto a Arsuaga, iban a participar en esta mesa redonda el periodista Cake Minuesa, la presidenta de Vox Madrid, Rocío Monasterio, y la presidenta de Feminiscencia, Alicia Rubio.Por su parte, el presidente de Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, ha calificado a los jóvenes que protestaban por su presencia como de. "No solo se nos insulta en redes sociales, se nos amenaza, no solo nos amenazan con cárcel, sino que son los cachorros de Podemos los que actúan", ha señalado Arsuaga, para añadir a continuación que eran "un grupo de violentos".El presidente de Hazte Oír ha reconocido que, pero ha aseverado que "se hace necesario hablar de libertad de expresión" porque "hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda"."Los de primera son los que comparten los dogmas de lo políticamente correcto, y luego estamos los que no compartimos eso, y nos atrevemos a decirlo en público", ha explicado.Finalmente, laha obligado al autobús a abandonar la Complutense tras momentos de gritos y tensión entre estudiantes y miembros de Hazte Oír y Vox.