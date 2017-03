Un juez rechaza la demanda del coronel Lezcano-Mújica contra Irene Lozano y Zaida Cantera

Denunciada "por contar la verdad"

El Juzgado de Primera Instancia número 18 de Sevilla ha rechazado este lunes la demanda presentada por el coronel José Lezcano-Mújica contra la excapitán del Ejército y actual diputada socialistay la exdiputadaante las supuestas "ofensas y calumnias" vertidas en un programa de televisión y en el libro No, mi general , a raíz del acoso sexual sufrido por la exmilitar y por el que el coronel fue condenado.En la sentencia, el juez Fernando García Campuzano desestima la demanda interpuesta por el coronel, que hablaba en la misma dey pedía la apertura de un juicio ordinario y que se determinara el "menoscabo del derecho al honor y a la intimidad personal y familiar" de Lezcano-Mújica, que fue condenado a dos años y diez meses de cárcel por acosar sexualmente a la entonces capitán Zaida Cantera.La demanda también quería que las demandadas rectificaran la publicación y fueran condenadas a indemnizarcon 30.000 euros al mando militar condenado.Frente a ello, el juez asevera que "las acciones que se imputan" a las demandadas "se centran exclusivamente en el programa de televisión y en libro" aludidos.Todo ello "sin que se haya practicado prueba alguna de que se realizada una campaña de desprestigio" contra el coronel por parte de ambas "ni se haya indicado en la demanda de qué forma se habría hecho", ya que "en ningún caso podría tomarse como tal la denuncia de unos hechos que dieron lugar a unapor abuso de autoridad contra el coronel, confirmada por el Tribunal Supremo.El juez considera que las afirmaciones cuestionadas por el coronely recuerda los hechos probados de la sentencia penal, donde se dice que "en el curso de una reunión de trabajo en Valladolid el demandante puso una mano en la pierna de la capitán Cantera de Castro, acariciándola y subiendo con ella hacia la entrepierna, haciendo ésta un movimiento de sorpresa al notar el contacto y levantándose bruscamente, de lo que dio cuenta de lo sucedido a la vuelta de Valladolid a su jefe de Batallón".Los hechos probados de la sentencia penal, según estima el juez, "han dejado perfectamente clara ladel actor, llegando incluso a la violencia física, no pudiendo tampoco entender que la percepción que la ciudadanía pueda tener de la conducta del demandante, a la vista de los hechos probados, varíe excesivamente porque puedan considerarse no acreditados algunos de estos hechos, por lo que en ningún caso consideramos que lo manifestado en el programa de televisión pueda constituir la intromisión al derecho al honor y a la intimidad pretendida por el actor, sin que haya el menor indicio de participación" de Irene Lozano en el programa televisivo aludido."Cuando se informa sobre un hecho cierto, la certeza, pues la exposición de una información veraz no atenta al honor, sino que descubre que un determinado honor se apoyaba en lamentira", argumenta el juez, que seguidamente se refiere a la publicación del libro No, mi general, del que es autora únicamente Irene Lozano.Por su parte, Zaida Cantera se ha mostrado "contenta" con la sentencia, ya que el coronel la había denunciado "por contar la verdad".En declaraciones a Europa Press, ha recordado que el coroneluna unidad del Ejército de Tierra a pesar de haber sido condenado por acoso sexual. "Si este es el mensaje que se quiere lanzar desde las Fuerzas Armadas, al final no se consigue hacer justicia", ha aseverado.Además, la comandante en el retiro y actual diputada del PSOE ha aprovechado para denunciar queen su círculo más cercano, ya que ha asegurado que su marido, también militar, está siendo sometido a acoso laboral en la unidad en la que está destinado.