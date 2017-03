Zapatero defiende que Susana Díaz es "una excelente candidata" con "grandes condiciones" para liderar el PSOE

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha defendido este martes que la jefa del Ejecutivo andaluz, Susana Díaz, escon "grandes condiciones" para liderar el PSOE y ha apuntado que "no sería una sorpresa" que acudiera a la confirmación de su candidatura, el próximo 26 de marzo, en un acto en Madrid, ha informado Europa Press.Así lo ha señalado en declaraciones a los periodistas a su llegada al Círculo de Bellas Artes, donde participa en una reunión junto al economista norteamericano y presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama,, y el economista y director de la Red de Soluciones de Desarrollo,"Ya saben que me parece que es una excelente candidata y que tiene unas grandes condiciones para liderar el PSOE", ha afirmado Zapatero, cuya afinidad por Susana Díaz es conocida.Preguntado por la posibilidad de que compatibilice la Secretaría General del PSOE con la Presidencia de la Junta de Andalucía, que el también candidato Patxi López cuestiona, se ha limitado a responder que "cada uno tiene la capacidad que tiene de trabajar".Después, ha recordado que él fue secretario general del PSOE al mismo tiempo que era presidente del Gobierno, durante dos legislaturas consecutivas.El encuentro de este martes ha sido organizado por la Gestora del PSOE para avanzar en la elaboración de la ponencia económica para el 39 Congreso. En él han tomado la palabra también los coordinadores de estos trabajos, el economistay el diputado, antes de que subieran al estrado Zapatero y Sachs, en presencia también el número dos de la Gestora, Mario Jiménez.