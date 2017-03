El PP de Mijas ofrece trabajo a un concejal de Podemos si les apoya en una moción de censura

Respuesta de Nozal

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mijas (Málaga), formado por Ciudadanos y PSOE, ha exigido explicaciones al PP sobre el supuesto ofrecimiento realizado por el portavoz conservador en el Consistorio y presidente del PP en la localidad, Ángel Nozal, al edil de Costa del Sol Sí Puede, Francisco Martínez Ávila, de un trabajoque desbanque a Juan Carlos Maldonado (C's) de la Alcaldía.En rueda de prensa, Maldonado ha consideradoy ha pedido al PP que cese a Nozal como vicepresidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y de la vida pública. El regidor ha asegurado que si se constata la veracidad de lo que se ha conocido este miércoles. Es más, ha sido tajante: "no voy a parar hasta conseguir ese objetivo porque no podemos estar envueltos en Mijas en estas prácticas constantes"."Yo, evidentemente la noticia es preocupante y muy grave y voy a pedir responsabilidad políticas", ha incidido el regidor de la formación naranja, quien ha añadido que "puede tener repercusiones judiciales".Maldonado no ha podido hablar con el concejal de Costa del Sol Sí Puede (CSSP) aunque sí la portavoz del PSOE, Fuensanta Lima, quien ha señalado que le ha "ratificado" la noticia publicada este miércoles por diario SUR de que Nozal le habría ofrecido un puesto de para cuatro años –una vez finalizado el mandato actual– a cambio de su apoyo a una moción de censura en la localidad.El alcalde mijeño ha criticado que la reunión y la supuestas prácticas de Nozal se produjeron en su despacho en la Mancomunidad, rechazando que "se use la institución para la; estas prácticas no se las merece Mijas y los políticos deben estar a la altura de las circunstancias".Sobre si el edil de CSSP, marca local de Podemos, por los hechos dados a conocer, Maldonado ha indicado que "es cosa suya" aunque "nosotros vamos a pedir responsabilidades políticas –al PP– porque es un tema muy grave". "Nosotros nos tenemos que ceñir a lo que se ha conocido, hay que contrastarlo y esperar los tiempos", ha apostillado.Para Maldonado, existe "unae iremos tomando medidas en función de cómo se desenvuelvan los acontecimientos"; mientras que Lima ha criticado que el PP mijeño ponga a la localidad "en el centro de una sucia tormenta", acusándolo de "embarrar la política municipal"."Le importan poco o nada los intereses de los mijeños. Mijas no merece estar en los titulares por presuntas prácticas irregulares; es hora de que; sólo le interesa el poder y no los mijeños", ha opinado la dirigente del PSOE.Sobrede que el edil de CSSP tenga dedicación exclusiva y cobre por ello, Maldonado ha incidido en que cuentan con informes tanto de la Secretaría como de la Intervención municipal y se aprobó en pleno que los portavoces tengan esa dedicación: "no es una figura que esté envuelta en la ilegalidad, contamos con informes favorables".El presidente del PP de Mijas (Málaga) y portavoz en el Ayuntamiento, Ángel Nozal, ha salido al paso del supuesto ofrecimiento de trabajo al edil de Costa del Sol Sí Puede, Francisco Martínez, a cambio de su apoyo a una moción de censura afirmando quede la marca local de Podemos quien le pidió una reunión para abordar el nivel de "violencia verbal" en los plenos del Consistorio y la situación de "paralización" del municipio. "No estoy tan loco para ofrecerle nada al látigo del PP, que nos ofende cada vez que habla", ha recalcado.En declaraciones a Europa Press ha indicado que en el encuentro, en el despacho de Nozal en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, se abordó tambiénen el municipio, con un equipo de gobierno de Ciudadanos y PSOE, donde el edil de CSSP es "el guerrero número 13": "yo le digo que él tiene la llave y que no vote que sí siempre a todo"."Me dijo que él quiere acabar la carrera de Derecho e irse a vivir a Canadá y yo le digo que muy bien, pero que cuando una cosa no le guste del equipo de gobierno, que no vote que sí siempre", ha indicado, además de recordarle que "él tiene más fuerza en el momento del presupuesto y que si no se aprobaban el alcalde podía proponer una, ojo, de confianza; pero ya me gustaría ver a los del PSOE levantar la mano para apoyar a Maldonado".En el transcurso de la conversación, ha continuado Nozal, le comentó un "tema delicado" que afecta a Martínez, como el cobro de su sueldo y la dedicación exclusiva, "de gobierno". "Se lo comento y yo le digo que no le puedo prometer que eso no vaya para adelante", ha apuntado.qué es lo que quiere proponerme, que hablamos en una semana porque no entiendo nada de lo que me decía; esa es mi conversación y ahora va y cuenta que yo le ofrecí dinero. Tengo 63 años, llevo en política desde el 83; yo no le ofrecí nada, tan loco no estoy", ha reiterado.Nozal ha manifestado queni ofreció nada "al látigo del PP, al que nos maltrata, nos llama de todo, ¿a este tío le voy a ofrecer algo?, tan loco no estoy". "Lo que más me agravia es que me trate de tonto", ha apostillado.También ha recordado que para que pudiera salir adelante una moción de censura necesitaría 13 concejales y los once del PP más el de CSSPA juicio de Nozal, estay ha acusado al alcalde, Juan Carlos Maldonado (C's) de estar "detrás de todo esto". "Ayer fue la reunión, hoy se publica y el jueves viene Albert Rivera y Mijas es el municipio más grande en el que gobiernan en España; y así ya tiene qué decir: 'el PP de Mijas compra a un concejal de Podemos para quitarnos al único alcalde importante que tenemos en España', otra cosa contra Rajoy", ha expuesto el dirigente conservador local."Es; en qué cabeza entra que le voy a ofrecer algo", ha insistido Nozal, quien ha admitido que le resultó "raro" la petición de una reunión del edil de Podemos –a través de otro concejal del PP de Mijas pueblo– "porque ni nos saludamos".Según el presidente del PP de Mijas, sí le dijo a su compañero de partido–al edil de CSSP– qué quiere exactamente y no sé si de ese sonsacar él saca unas conclusiones".