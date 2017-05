Cifuentes defiende su "honradez" y tilda el informe de la UCO como "juicios de valor sin fundamento jurídico"

Apoyo de Génova

Rivera pide explicaciones

La presidenta de la Comunidad de Madrid,, ha defendido este martes su "honradez" y se ha referido al informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) donde los agentes piden investigarla por los delitos de prevaricación y cohecho en adjudicaciones del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández en los años 2009 y 2011. Así, ha definido el informe como una "relación de juicios de valor sin fundamento jurídico"En un encuentro con periodistas y tras conocer parte de los informes policiales que se incluyen en el sumario de la trama Púnica, Cifuentes ha explicado que todas las informaciones les están llegando por los medios y que tiene una. En este punto, ha indicado que el informe en cuestión que hace referencia a su papel en la mesa de contratación en la Asamblea siendo ella vicepresidenta primero son "juicios de valores, nada más"."Tengo confianza en la justicia y entiendo que cuando el juez (Eloy Velasco) no ha tomado iniciativa en estos meses es porque ha entendido que mi participación fue en calidad de vicepresidenta de la asamblea y no era personal, sino en virtud del cargo que tenía", ha indicado Cifuentes para defender su papel en esa adjudicación.Asimismo, ha asegurado que quien intente "manchar" su nombre, la va a tener enfrente porque. "No voy a consentir que nadie ni ningún partido político vaya a sacar rentabilidad política de esto poniendo en cuestión mi honradez, no se lo voy a consentir a nadie. Mi honradez es el mayor valor que yo tengo en mi vida y voy a llevar a cabo las actuaciones que sean precisas porque en política no puede valer todo", ha remarcado.Así, ha continuado indicado quey "no en la difamación" y espera que "nadie se deje intoxicar por todos aquellos que quieren tratar de embarrar el terreno de juego de manera tan mezquina y miserable".La dirección nacional del PP, por su parte, ha afirmado que confía en las explicaciones que ha ofrecido la presidenta de la Comunidad de Madrid. Además, han recalcado que el juez"Confiamos en las explicaciones de Cifuentes y expresamos nuestro apoyo a su labor como presidenta de la Comunidad de Madrid", han manifestado escuetamente desde Génova, para recalcar que hay que "diferenciar" su labor como presidenta autonómica de los hechos que se están conociendo cuando estaba al frente de la mesa de contratación en la Asamblea.Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha instado a Cifuentes a dar explicaciones en la Asamblea de Madrid sobre la presunta financiación ilegal del PP porque, aunque no esté investigada por la justicia, las afirmaciones que hace la Guardia Civil sobre ella en uno de sus informes sonEn declaraciones en los pasillos del Congreso, Rivera ha calificado deque "la corrupción del caso PP salpique a la presidenta actual de la Comunidad de Madrid", poco después de que su predecesor en el cargo Ignacio González fuera detenido en la operación Lezo.Sin embargo, el líder de C´s ha señalado que Eloy Velasco descarta por el momento investigar a Cifuentes, y por eso su partido, que firmó un pacto de investidura con el PP en la Comunidad de Madrid, prefierey "esperar a ver qué sucede"."Si luego en sede judicial hubiera imputación, Ciudadanos no tolera que haya imputados en el Gobierno, como hemos demostrado en Murcia. Eso sería inadmisible e insostenible", ha manifestado.