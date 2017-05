Pedro Sánchez quitará a Hernando como portavoz parlamentario si gana las primarias

Actuar con "lealtad"

Tacha a Díaz de "liberal"

El candidato a liderar el PSOE,, ha descartado este miércoles mantener a Antonio Hernando como portavoz parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados si resulta elegido secretario general en las primarias de este domingo.Así lo ha revelado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.ha respondido cuando le han preguntado si descarta mantener a Hernando como hombre de confianza en Madrid y portavoz del Grupo Parlamentario en la Cámara Baja. Aunque no ha revelado el nombre, ha adelantado tener "más o menos una idea de quién puede liderar el Grupo Parlamentario Socialista".Sánchez renunció a su acta de diputado después de dimitir como secretario general del PSOE en el fratricida Congreso Federal del 1 de octubre, por lo que, si resulta elegido secretario general,en la Cámara Baja.En la misma situación está Díaz, aunque Sánchez ha querido, a la que ve en desventaja con respecto a él. Sánchez ha puesto en valor que él ya lideró el Grupo Parlamentario y se enfrentó a Rajoy en debates parlamentarios.A diferencia de Díaz, se ha definido comocon capacidad y voluntad de dedicarse 100% a la Secretaría General. El caso de Díaz, ha dicho, es "más complejo", puesto que ella preside la Junta de Andalucía.Gane quien gane en las primarias del domingo, Sánchez se ha comprometido a actuar con "lealtad" porque lo que no puede volver a ocurrir es lo que pasó en su corta etapa como secretario general y anteriormente con su antecesor,, cuando al líder del partido le cuestionaban "constantemente" de manera interna, lo que "da armas a la derecha política".Sánchez ha esperado que la votación del domingo represente el "kilómetro cero" de un proyecto nuevo y sirva para, a la que ha emplazado a "entender" a los militantes y permanecer todos unidos en torno al proyecto político que se decida.No ha querido responder, sin embargo, a la pregunta de si barones como el presidente de Aragón,, que tan claramente han rechazado su candidatura, tienen algo que temer en caso de ser él el candidato elegido por la militancia para liderar el partido en los próximos años. Eso sí, no ha evitado calificar de "desafortunados" los adjetivos con los que Lambán se ha referido a su persona, llamándole "rojo" y "radical".Respecto a las manifestaciones que otros barones del partido, como el extremeño, han realizado sobre él, admitiendo que tendrían dificultades para obedecerle si vuelve a ser elegido secretario general, Sánchez se ha limitado a señalar que a él no le gusta el verbo obedecer. "El ordeno y mando creo que es para organizaciones conservadoras" como el PP, que funcionan como "un cuartel", ha indicado.Por otro lado, Sánchez ha tildado dela propuesta de la presidenta andaluza y rival en las primarias del domingo, Susana Díaz, de conceder una ayuda pública de 24.000 euros destinada a jóvenes al final de su etapa académica para que amplíen estudios o inicien un proyecto empresarial, un dinero que devolverían posteriormente a través del IRPF.Ha señalado que le llama la atención que Díaz se erija como la máxima representante de la socialdemocracia y presente en cambio "un programa de corte liberal", que proponga un programa de gobierno "y deje gobernar a la derecha"."Hablar de becas o posgradoses repetir modelos fracasados de corte liberal" que ya se han ensayado en países como Chile o EEUU, donde la Administración de Barack Obama tomó cartas en el asunto para poner "coto" a lo que se convertía en una forma de "endeudamiento para los jóvenes".La propuesta de Díaz contempla que los jóvenes devuelvan las ayudas recibidas a través del IRPF a lo largo de 10 a 20 años y una vez que empiecen a tener renta suficiente, superiores a los umbrales mínimos declarables.El coordinador de la Ponencia Económica del PSOE, el economista, ha reaccionado a estas declaraciones preguntándose si Sánchez "se ha leído el documento" que en esta misma jornada ha presentado la andaluza.