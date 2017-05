Comunitat Valenciana

Podemosy ha escogido nuevos secretarios generales en la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León, y Navarra. Serán, respectivamente, Antonio Estañ, José García Molina, Pablo Fernández y Eduardo Santos. Solo García Molina y Fernández revalidan sus cargos, mientras Estañ y Santos han sido elegidos por primera vez.a nivel regional en el partido morado en favor de la corriente afín al secretario general, Pablo Iglesias, que ha renovado el liderazgo en Castilla-La Mancha y Castilla y León y se ha hecho con el poder en Navarra descabalgando a Laura Pérez, de la corriente anticapitalista. Por el contrario,los errejonistas han perdido la Comunitat Valenciana, cuyo nuevo secretario general lideraba una candidatura intermedia entre el pablismo y el errejonismo que se ha impuesto en las primarias tras pactar con los anticapitalistas.Estañ, diputado en Les Corts, ha resultado elegidocon el 41% de los votos. En concreto, Estañ ha obtenido 3.096 votos, el 41%;, que ha conseguido 2.420 votos, el 32%; mientras que la portavoz adjunta en Les Corts Valencianes, Fabiola Meco (aspirante del sector más próximo al ex número dos del partido, Íñigo Errejón), ha logrado 1.920 votos, el 25%.Estañ es un parlamentario autonómico próximo al errejonismo pero que se ha mostrado crítico con la dirección del hasta ahora secretario general, Antonio Montiel, también próximo a Errejón. Su candidatura unía las fuerzas de varios cargos públicos críticos con Montiel –como la también diputada autonómica Sandra Mínguez, cercana a las tesis de Iglesias– que se unieron a los anticapitalistas con un acuerdo de última hora.De este modo, la corriente defensora de las tesis del ex número dos del partido y ahora secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político,. De esta forma, el errejonismo únicamente sigue manteniendo el liderazgo en la Región de Murcia, que afronta su congreso autonómico en junio, y el País Vasco, que renovó su dirección el pasado año.El hasta ahora secretario regional de Podemos, José García Molina , que concurría al proceso de primarias bajo la candidatura de Tú haces Podemos,con el portavoz del Grupo Parlamentario, David Llorente (próximo a los anticapitalistas), y el artista toledano Fernando Barredo. García Molina ha obtenido un total de 1.707 votos, esto es, el 57,22% de los apoyos.Así, en base a los resultados del escrutinio de la votación,, esto es, el 33,76% de los apoyos. Mientras,, ha conseguido un total de 269 votos, el 9,02% de los emitidos. En total, se han registrado un total de 3.075 de votos, de los que 2.983 han sido válidos (el 97,01%), y se han contabilizado un total de 92 en blanco, (2,99 por ciento). No ha habido ninguno nulo.El resultado en Castilla y León ha sido mucho más holgado. Pablo Fernández, próximo a las tesis de Iglesias, se ha impuesto por un 71,9% de los votos al candidato anticapitalista, Jean Pierre Lohrer, que sólo ha obtenido un 15,6% de los votos. El tercero en discordia, Nicanor Pastrana, únicamente ha podido obtener el 12,46% de los sufragios.Al contrario de lo que ha ocurrido en Castilla-La Mancha y Castilla y León, en Navarra habrá nuevo secretario general. Eduardo Santos, perteneciente al sector pablista y en cuya candidatura se incluían nombres como el de la presidenta del Parlamento de Navarra, Ainhoa Aznárez, liderará el partido en la Comunidad Foral tras imponerse por la mínima a la anticapitalista Laura Pérez. La hasta este lunes secretaria general ha obtenido un 43,3% de los votos, mientras Santos ha reunido el apoyo del 45,5% de los inscritos que han votado.Tras cerrarse las asambleas en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Navarra, este mes de, aunque todavía no han fijado fecha.