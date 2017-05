Podemos ofrece a Sánchez retirar su moción de censura si el PSOE presenta otra

La elección de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE comienza a tener efectos en Podemos. Este lunes, el partido morado ofreció al nuevo líder socialistacontra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, si el PSOE presenta una propia, que Podemos se comprometería a negociar."En relación con el resultado de las primarias del PSOE, queríamos manifestar que si Pedro Sánchez presenta una moción de censura en el Congreso de los Diputados, nosotros estaríamos dispuestos a retirar nuestra mocióne intentar hacerla viable", afirmó el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la ejecutiva del partido morado.No obstante, Podemos pedirá que se registre formalmente la moción, y no le valdría que Sánchez únicamente anunciase su intención de presentarla. "Soy científico, si no lo veo no lo creo, y es verdad que la campaña de Sánchez ha tenido como elemento central la impugnación del Gobierno", pero "las palabras se las lleva el viento, y registrar una moción de censura es un hecho", planteó en este sentido Echenique, que admitió que el hecho de que el PSOE llevase la batuta en este asunto "aumentaría a priori la viabilidad" de la iniciativa.Además, Echenique explicó que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, intentó hablar con Sánchez durante la mañana del lunes, si bien la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, Irene Montero, sí pudo mantener una conversación con el jefe de Gabinete del nuevo líder socialista, Juanma Serrano. De igual forma, Iglesias comunicó la propuesta a los líderes de En Marea, Antón Gómez-Reino; En Comú Podem, Xavier Domènech; e IU, Alberto Garzón."Creemos que es el momento de la generosidad, de hacer todo lo posible para pasar página e intentar que este partido que los jueces describen como una organización criminal sea desalojado de las instituciones", sostuvo Echenique, que apuntó que Podemossi los socialistas presentan su moción.