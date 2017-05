Presumiendo de unidad

Con estas palabras intentó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, zanjar un escenario de adelanto electoral tras la victoria de Pedro Sánchez como líder del PSOE . "No voy a disolver las Cámaras", insistió a otras preguntas de los periodistas en la misma línea en la rueda de prensa convocada en la sede nacional del Partido Popular. Previamente había reunido al Comité Ejecutivo Nacional de su formación.El presidente del Gobierno confirmó que no había hablado todavía con el ganador de las primarias socialistas. Justificó que no lo había hecho paraY después tiró también de cuestiones de agenda.Durante la noche del domingo, el presidente sí tuvo tiempo para felicitar al Real Madrid por su victoria en la Liga de Fútbol. También se emitió un comunicado en la misma línea desde la Presidencia del Gobierno.Que no hay sintonía entreno es noticia. En todo caso, el jefe de los conservadores confió en poder entenderse con el principal partido de la oposición en los asuntos de Estado. Y destacó que ya tiene avanzada la primera fase de los Presupuestos Generales del Estado y ha logrado aprobar otras iniciativas como el Real Decreto que liberaliza el sector de la estiba.En su intervención inicial ante la prensa, el presidente del Gobierno obvió la victoria de Sánchez y se centró en la situación en Cataluña a pocas horas de que el presidente de la Generalitat celebre un acto en el Palacio de Cibeles, sede del"El grueso de mi intervención [en el Comité] se ha centrado en la situación en Cataluña. El Gobierno ha invitado a Puigdemont a explicar su visión de referéndum en el Parlamento", recordó añadiendo que el president necesita el apoyo mayoritario en la Cámara si quiere llevar adelante su proyecto independentista. "Por eso parece razonable que vaya al Parlamento nacional, donde reside la soberanía nacional", subrayó.Un Rajoyante las preguntas de los informadores insistió en que él no va a apoyar la consulta y se mostró dispuesto a participar en el eventual debate en el Congreso para exponer su visión como presidente del Gobierno.manifestó.Sobre los escándalos de corrupción que afectan a su formación dijo estar "muy tranquilo". Y no quiso avanzar si va a acudir a comparecer ante la Comisión del Congreso que estudia la presunta financiación ilegal del PP. Lo dirá, sostuvo, en su momento. En todo caso, en el partido dan por hecho que así será porque no puede negarse si lo piden los grupos parlamentarios.Poco antes de comparecer en rueda de prensa, Rajoy presumió de unidad interna en su perfil de Twitter:Antes de entrar a la cita del Comité Ejecutivo Nacional, los dirigentes que acudieron mostraban en público su preocupación por los resultados de las primarias del PSOE. Vendieron el triunfo de Pedro Sánchez como una amenaza a la estabilidad de España e, incluso, algunos llegaron a agitar el fantasma del adelanto electoral.El líder del PP andaluz, Juanma Moreno, se mostró convencido de que, pese a su derrota en la elección interna, la presidenta de la Junta de Andalucía seguirá aferrada a su cargo.Un día antes, tras conocerse el resultado, Moreno la definió en su perfil de Twitter como "la gran derrotada de las primarias del PSOE". "Nadie nos va a devolver eldijo de Susana Díaz.El líder del PP-A también confió en que el reelegido secretario general del PSOE "haya aprendido de errores pasados" porque considera que "España necesita un PSOE con altura de miras y sentido de Estado".Por su parte, el presidente del PP catalána,interpretó la victoria de Pedro Sánchez como "una mala noticia" para los catalanes que creen que España es su nación y Cataluña, su tierra, porque cree que tiene unade lo que es el país."El bloque de los partidoscon Sánchez al frente del PSOE, aseguró.El dirigente catalán no cree que el resultado de esta elección anticipe las elecciones generales porqueen el Congreso para evitar la vuelta a las urnas.Si sigue siendo el de octubre del año pasado, que solo piensa en él por encima del PSOE y de España, la inestabilidad es un riesgo", concluyó.A propuesta de Rajoy, el Comité Ejecutivo Nacional aprobó que Manuel Cobo sea el presidente de la Oficina del Cargo Popular, un órgano de control interno que figura en los estatutos del partido aprobados en el XVIII Congreso Nacional. Acompañarán a Cobo, Andrés Ayala y Beatriz Rodríguez Salmones.Además, se ha ubicado enla cuota mínima de afiliación.