El juez rechaza poner en libertad a Jordi Pujol Ferrusola porque no ha cesado su actividad delictiva

Hay indicios racionales

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha rechazado este miércolesy sin fianza para Jordi Pujol Ferrusola , al entender que a lo largo de la causa no ha cesado su actividad delictiva.De hecho, el magistrado señala que se multiplican los elementos para decir que el investigado "ha venido realizando un progresivoy evidencias y de descapitalización de todos los activos patrimoniales y financieros que se le podían atribuir".En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 rechaza así el recurso de reforma que había presentado la defensa del hijo mayor del expresidente catalán en el que solicitaba la revocación de la medida de prisión provisional y, con carácter subsidiario, unaa los fines de aseguramiento probatorio, petición a la que se opuso la Fiscalía Anticorrupción.En dicho recurso, la defensa de Pujol Ferrusola defendía que en cinco años de investigación policial no se ha halladode corrupción y que la medida de prisión provisional requiere una conducta que presente indicios racionales de criminalidad, según ha informado Europa Press.Sin embargo, el juez De la Mata argumenta que el objetivo de una decisión así no es "descubrir exhaustiva y minuciosamente todos y cada uno de los hechos que han quedado probados o que serán objeto de enjuiciamiento", sino que "lo que debe constatarse es la existencia de indicios racionales de la comisión de una".Así, reitera en este auto que "tanto a lo largo de la causa como en el último año", el primogénito del clan Pujol ha continuado realizandoy alcanzando "acuerdos con socios, amigos y testaferros para ocultar bienes y ponerlos fuera del alcance de los tribunales y para dificultar el acceso a las fuentes de prueba".Además, el magistrado vuelve a destacar en este auto que Pujol Ferrusola es el miembro del clan que daba instrucciones sobre las cuentas de los demás en la gestión de la fortuna familiar y que las actividades económicas de los Pujol