Sánchez no será senador y hará oposición desde fuera del Parlamento

El secretario general electo del PSOE, Pedro Sánchez,y hará oposición, por tanto, desde fuera del Parlamento, tal como confirmó él mismo en una conversación informal con periodistas.Sáncheza finales de octubre de 2016, después de que el Comité Federal del PSOE decidiera el día 23 de aquel mes virar del "no es no" a la abstención en la investidura de Mariano Rajoy.Pese a algunos rumores en los últimos días, Sánchez ha descartado optar a un puesto de senador por designación autonómica., donde es necesario ser diputado autonómico para acceder a un puesto en la Cámara alta.El líder del principal partido de la oposición, por tanto, tendrá que hacer, una circunstancia inédita hasta ahora. En su entorno consideran, no obstante, que esto no supondrá una desventaja demasiado importante.Algunos de sus colaboradores, de hecho, creen queque accediera a un escaño en la Cámara alta —lo que le habría permitido enfrentarse mensualmente a Rajoy—, porque podría transmitir la impresión de que Sánchez, tras su vuelta a la primera línea aupado por la militancia, busca ahora "un cargo".