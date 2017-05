Fernández afirma que ya pensaba dejar la dirección de los socialistas asturianos y que la victoria de Sánchez ratificó su decisión

Pedir perdón

El presidente del Gobierno asturiano y aún secretario general de la Federación Socialista Asturiana ( FSA ), Javier Fernández, explicó este viernes quecomo máximo responsable del partido y que la victoria de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE le ratificó "en esa idea". Así, reclamóa su sucesor hacia el Ejecutivo autonómico, que sí seguirá presidiendo hasta el fin de su mandato, en 2019.Según Europa Press, Fernández ofreció este viernes una rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Ejecutiva de la FSA, en la que informó de su decisión de no continuar al frente de la formación socialista autonómica, queAseguró que la decisión ya la tenía tomada. Por tanto, los resultados en las primarias del PSOE, que ganó Pedro Sánchez () lo único que hicieron es ratificarle "en esta idea".El presidente autonómico reconoció que existe una, tanto en España como en Asturias, y que "es oportuno que sea otro hombre o otra mujer" quien se ponga al frente de la federación para conseguir "esa concordia que todos deseamos".Rechazó pronunciarse sobreal próximo congreso de la FSA, a celebrar en septiembre. "Ni confío ni lo promuevo, y no sé si es bueno o malo",señaló, para añadir que se presentará quien lo vea oportuno, y serán "los militantes los que decidan".En todo caso, dejó bien claro que. Volverán por tanto a no coincidir el secretario general de la FSA, tras el congreso de septiembre, y el presidente del Gobierno autonómico, tendencia que siempre habían seguido los socialistas y que él rompió. En este sentido, pidió a la futura directiva que "tenga una relación fluida" con su Gobierno.Así, recordó sus años de convivencia como secretario general concomo presidente del Principado. "Había acuerdo, sintonía y negociación fluida", explicó. El presidente espera recibir ese mismo trato de la FSA, "ahora que voy a estar en la situación inversa", comentó.Según Fernández, "17 años son muchos años". Llegó a la secretaría general de la FSA en el año 2000, "en un momento muy difícil, con profundas divisiones", recordó. "Conseguimos sosegar el partido", recalcó.Fue preguntado por las declaraciones de la diputada asturiana en el Congreso Adriana Lastra , muy implicada a favor de la candidatura de Pedro Sánchez, quien considera que algunos barones del PSOE deberían pedir disculpas tras los resultados de las primarias., manifestó Fernández. Recordó que "a lo largo de estos 17 años algunas veces he ganado y a los que perdieron no les exigí que pidieran perdón, solo que se integrasen".Rechazó que se sienta liberado por dejar la secretaría general de la FSA, que únicamente se siente "responsable". Algún día "tiene que terminar y eso es bueno para la organización", consideró.