Lastra advierte a los 'barones': “Los militantes han dicho que o les representan bien o dejarán de hacerlo”

diputada socialista y estrecha colaboradora del secretario general electo Pedro Sánchez, ha pedido que los barones que apoyaron a Susana Díaz para liderar el PSOEporque en todos esos territorios ha quedado claro que los afiliados han estado en contra de lo que hicieron en los últimos meses."Ha sido unapara muchos de esos barones, porque dejaron de representar a sus militantes. Lo que ayer les dijeron fue, compañeros, o volvéis a representarnos oesa es la lección, o empiezan a representar bien a sus compañeros o van a dejar de hacerlo", ha añadido, en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press."No sé qué precio tienen que pagar, pero sí pediría queha dicho también, ha dicho refiriéndose expresamente a Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, Comunitat Valenciana y su propia comunidad, Asturias. Lastra ha dejado claro que ella no se postulará para liderar la federación asturiana y ha opinado que en él hay "compañeros" que harán que esté bien representada.Por otro lado, la diputada ha defendido que la victoria de Pedro Sánchez en las primarias socialistas supone que ha ganado "la ortodoxia del PSOE", es decir, "el sentir unánime aSegún ha dicho, los diputados que se mantuvieron fieles a Sánchez, unos 20 de los alrededor de 84 del grupo, han sido "purgados" y se han mantenido "comoapoyando una candidatura en la que creían.A su modo de ver, el PSOE de Pedro Sánchez no es "irreconciliable" con lo que han defendido socialistas históricos como los expresidentes Felipe González o Alfredo Pérez Rubalcaba, pero sí cree que estosy "no entendieron lo que estaba pasando en el país ni en el partido". También ha recordado que su voto y el de cualquier militante vale tanto como el de González.A todos ellos, también a los barones, les ha aconsejadoporque los militantes están cansados de hacer "gimnasia ideológica", y ahora "necesitan nuevas esperanzas y que lo que se diga se cumpla", ha dicho en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press. "Creo que es la última oportunidad que nos da nuestra gente y tenemos que aprovecharla", ha añadido.Lastra, que no ha adelantado si será la nueva portavoz parlamentaria socialista, sí ha afirmado queque dimitió anoche de este puesto,cuando Sánchez dejó de ser secretario general."No es cuestión de coser (el partido), sino deHernando defendía y muy bien el 'no' al PP y esperaba que lo hubiera hecho después del 1 de octubre pero no fue así", ha opinado.Por su parte, la diputada del PSC en el Congresoha subrayado la importancia de la victoria de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE, que ha definido como "cargada deen un momento en el que a la política le hace falta", y ha celebrado su buen resultado en Cataluña.En una entrevista este lunes en Rac1 recogida por Europa Press, ha considerado que la presidenta de la Junta de Andalucía y aspirante a dirigir el PSOE,que estuvo correcta durante una comparecencia pública difícil para ella, porque pensaba que iba a ganar.El alcalde de Valladolid y uno de los portavoces de la candidatura de Sánchez, Oscar Puente, ha explicado que aunque su candidato ha contado con parte del aparato del partido en contra, "lo líderes son gente inteligente que".Asu juicio, en el resultado de las primarias del PSOE,. "Los militantes del PSOE son los que mandan, ni los antiguos cargos, ni los antiguos referentes", ha añadido Puente.Ene sta línea, ha apuntado quepara que "algunos se den cuenta de que esto es lo que queremos los socialistas".