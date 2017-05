info Libre

Democracia, Periodismo, Vocación.Trabajo, Justicia, Corrupciones.Decir es hacer.Hacer es decir.El periodista que dice y escribe sobre el mundo representa la voluntad de una ciudadanía que necesita conocer la realidad e intervenir en ella.Las palabras son un patrimonio colectivo, el patrimonio de una colectividad para entenderse con el mundo. Nuestras miradas llegan hasta donde llegan nuestras palabras.Por eso conviene defender con firmeza el significado de las palabras. Quien empobrece y manipula las palabras, empobrece y manipula el mundo.Hay algunas palabras que tienen especial significación. Por ejemplo, la palabra Democracia, la forma de gobierno que permite la intervención y el predominio del pueblo en las decisiones de un Estado.Vivimos una época de invierno democrático y de degradación de la soberanía popular.Nunca ha habido democracias perfectas.Nunca ha habido sociedades justas al margen de la democracia.El deseo de justicia y de mejora de la realidad convierte en una tarea imprescindible la búsqueda de la calidad democrática.Una democracia no puede convertirse en una forma sistemática de corrupción de palabras como soberanía o como urna.El silencio o la indiferencia ante el mal uso del poder son formas de corrupción.La corrupción del poder mal ejercido se apoya en una rutina de silencios, cinismos y enmascaramientos. La democracia degradada no puede convertirse en una costumbre.La costumbre de la degradación democrática envenena las instituciones, los medios públicos de comunicación, los derechos sociales y el vocabulario de la vida.Corrompe la democracia no sólo el que roba dinero, sino el que utiliza una institución pública como una patrimonio partidista o personal.Corrompe la democracia quien gobierna sin decir la verdad, quien no toma decisiones inmediatas para aclarar las sospechas sobre el mal uso del poder, quien procura perpetuar la mentira hasta convertirla en un asunto del pasado o en una enfermedad crónica.Corrompe la democracia quien no da un paso firme e intransigente ante el uso fraudulento del patrimonio público.… Quien considera que se puede convivir con la prevaricación, el robo, el fraude, el blanqueo y la malversación siempre que no salgan a la luz, ni se conviertan en un escándalo. Lo que enfanga a una sociedad no son las noticias sobre la corrupción, sino la corrupción misma.Enfanga a una sociedad el entorpecimiento del debate público a través de un sistemático recorte de la libertad de expresión.Enfanga a una sociedad quien aprueba leyes o manipula conceptos para evitar la denuncia de las injusticias y los abusos del poder.La democracia bien entendida empieza por el cumplimiento del propio oficio.No es lo mismo tener un puesto de trabajo que tener un oficio.En los tiempos que corren es una suerte contar con un puesto de trabajo para llegar a fin de mes y pagar las facturas.Pero la verdadera suerte es contar con una vocación, cumplir con un oficio que permita realizarnos como ciudadanos y ciudadanas, implicando nuestras horas laborales con nuestro compromiso social.Además de ser buenos profesionales, hay que ser profesionales buenos.Buenos, en el buen sentido de la palabra bueno, como dijo Antonio Machado.El trabajo es el factor más importante de generación de sentimientos cívicos.La sociedad se hace experiencia cotidiana en las ventanillas, las aulas, las redacciones, los puertos…Los hospitales, los andamios, los mercados, las tierras cultivadas, los lugares de la conversación.La dignificación del mundo laboral es el mejor modo de profundizar económica y socialmente en la palabra democrática.Corrompe la democracia y pone en peligro el pacto social quien empobrece a las mayorías para beneficiar a las élites a costa de liquidar los derechos laborales.Corrompe la democracia quien impone una brecha de silencios y zonas oscuras entre las mayorías y las élites, o entre la soberanía popular y sus representantes políticos.Corrompe la democracia quien no cumple bien con su trabajo y quien cede a la presión de un poder injusto.La conciencia del juez que no hace justicia es una caja negra que forma parte del entramado de la corrupción social.El fiscal que no defiende la justicia…El policía que se pone al servicio del mal uso del poder…El funcionario que no cumple con su deber de transparencia…El constructor que quiere privilegios a través del pago de comisiones…El empresario que quiere ampliar sus beneficios con acuerdos oscuros con el Estado o los políticos…El médico que no respeta la digidad de sus enfermos…El profesor que se desentiende del futuro humano de sus alumnos…El intelectual que renuncia al compromiso cívico de las palabras…El periodista que no se compromete a informar de manera veraz e independiente sobre la realidad…Corrompen la democracia.Envenenan su vocación y traicionan el compromiso de lealtad laboral con su sociedad. Se trata de una ruptura del contrato social.La democracia bien entendida empieza por nuestra vocación y nuestro trabajo.Los periodistas denos comprometemos a investigar de manera veraz e independiente, a denunciar los abusos del poder, a no aceptar acuerdos opacos.Lo lectores amigos denos comprometemos a vigilar este compromiso y a constituir un espacio de opinión pública en el que sea posible desarrollar la información y el debate de ideas.Es nuestra manera de comprometernos con la libertad de expresión.De comprometernos con la defensa de una justicia que dé respuesta firme a la corrupción y a las degradaciones de la democracia.Es nuestra manera de defender palabras como Democracia y como Trabajo.Como Política y como Periodismo.El decir y el hacer nos hacen y nos dicen.Gracias por su apoyo.Gracias por acompañarnos en esta vocación.