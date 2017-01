El 'outsider' Patxi López

Mario Martín Lucas es socio de info Libre

Patxi López, expresidente del Congreso de los Diputados, a propuesta del PSOE, dirigido entonces por Pedro Sánchez, además de miembro de su ejecutiva federal y exlehendakari del Gobierno vasco, ha sido ela la secretaria general en el próximo Congreso Federal, aún no convocado, pero que parece no se producirá antes de junio de 2017.Decía Maquiavelo que "el vulgo se toma siempre por las apariencias y el mundo se compone fundamentalmente de lo vulgar".Aplicando esta maquiavélica cita, ¿lo evidente, será lo cierto? Puede ser que el, no hace demasiado tiempo estrecho colaborador de Pedro Sánchez, haya, ya desde antes de la dimisión del último secretario general, para proyectar su imagen como “tercera vía de consenso” ante las alternativas opuestas que representan Susana Díaz y quien defendió hasta las últimas consecuencias el “No, es no” a Rajoy. Esta parece la posibilidad más evidente, con Patxi López queriendo volver a jugar, ante el 39º Congreso del PSOE, el mismo papel que desempeñó Rodríguez Zapatero, en el 35º Congreso, para ser elegido líder, desde una posición de “outsider”, mientras los otros candidatos al cargo (Jose Bono, Matilde Fernández y Rosa Diez) se penalizaban entre ellos, canalizando votos de sus afines al “outsider” para que los rivales más potentes no contaran con apoyos extras.Pero caben, al menos, dos posibilidades más.Por un lado que laque todo político profesional tiene dentro de sí, haya hecho que Patxi Lopez haya pactado con Susana Díaz, agrupando en torno a él, la oposición a la propia presidenta andaluza yde la actual gestora socialista,de canalizar todo el desencanto de las bases ante ella misma, para que en un 39º hecho a la medida de la señora Díaz, ser aclamada, incluyendo en su equipo a Patxi López, teórico contrincante, haciendo de ello un signo de magnanimidad e integración.Pero también cabe otra posibilidad, que pasaría por la, para que, a la vista del largo tiempo que resta ante la celebración del 39º Congreso, éste último dinamice el proceso de presentación de candidaturas públicas, defendiendo la bandera del PSOE como fuerza de oposición al PP, y no de soporte, agrupando en torno a él a dirigentes antes vinculados al ex-secretario general.Todo lo cual, tarde o temprano, llevaría a Susana Díaz a oficializar su, nada disimulada, ambición de, y presentar su candidatura a la Secretaría General del PSOE, lo que llevaría implícita su dimisión como presidenta de la Junta de Andalucía y, quizás, a partir de ese momento, saltar a la palestra Pedro Sánchez, capitalizando su conexión con las bases de votantes y militantes, y los hechos ocurridos desde el “golpe de mano” de la Ejecutiva Federal del uno de octubre pasado.En política una semana es mucho tiempo y cinco meses una barbaridad, lo que se presenta ante nuestros ojos ahora no forma parte más que de los movimientos previos. No caigan en lasde estaMientras tanto la gente, la ciudadanía, sigue con sus problemas: el desempleo, la desigualdad, los recortes sociales, la insostenibilidad del sistema de pensiones y siendo espectadores de los privilegios de unos pocos, financiados a través de fraude fiscal y blanqueo de capitales.Lo que se necesitan sony otra forma de ejercer el poder y ello