Trump abre la puerta a China

_____________



Carlos M. González García es socio de info Libre

Cada vez comienza a estar más claro que elde América que ya estaba en marcha, quizás desde la familia Bush y sus manejos electorales en el 2000, aumenta la velocidad a unen este recién iniciado 2017.EE.UU., que desde 1945, se había erigido en faro de las libertades para el mundo,de zonas y países de influencia comunista, promotor de la guerra fría frente a la Unión Soviética, impulsor de la globalización económica mundial sobre la base de las desregulaciones financieras, protector de los paraísos fiscales y dueño y guardián de los organismos que deberían velar por la limpieza del comercio mundial, FMI y Banco Mundial, y también Administración olvidadiza por permitir que en los últimos 30 años crezca la brecha de las desigualdades entre multirricos y multipobres; pues bien ese país parece, con el reciente relevo presidencial de Obama por Trump, que toca fondo.EE.UU. ya no son creíbles respecto a la, y ahora propias. No son creíbles en el uso neutral de una globalización que llegue a todos y disminuya las desigualdades. Es preocupante su comportamiento de fuerte con los débiles y débil con sus iguales, Rusia o China.Y si algo garantiza hoy EE.UU., no son la libertad, igualdad o un sistema capitalista mininamente social y de reparto justo. Más al contrario, son lasultras los que han tomado el poder para destrozar acuerdos del presente siglo y constituciones desde Abraham Lincoln, tanto en su vida interna como en sus relaciones exteriores.La vuelta de EE.UU, como hace casi un siglo, al unilateralismo, el cierre fronterizo, la perspectiva de guerras comerciales, la, unos por religión, otros por competencia económica, no presentan nada bueno.Aún así, estos días todavía oímosque predican que lo que está pasando no es más que el ejercicio de la libertad democrática y que los votos del pueblo norteamericano han querido eso. ¿De verdad se lo creen?Por último, quiero poner el foco sobre una derivada que creo cambia el panorama por completo. Y esEn esta partida que se juega en el tablero mundial, anulado por Trump el acuerdo comercial del Pacífico, le está dejando todo el campo libre a China para que llene ese espacio y siga agrandando su poder regional y mundial y considere este siglo XXI como su tiempo. Y visto lo que ocurre en EE.UU, , la irrelevancia Europea, agravada por el Brexit y futuras elecciones complicadas para la UE en Francia, Holanda y Alemania, y el momento de la reconstitución de la Gran Rusia de Putin; quizás hasta agradezcamos que sea China quien tire del carro del mundo con su eje en el Pacífico por mucho tiempo.¿Y México y España? ¡Qué vergüenza elde súbdito del Gobierno español de Rajoy ante las bravatas del millonario Trump!Un Gobierno que no se atreve a ponerse del lado de la verdad y de la historia. No sólo porque las amenazas a México haya que rechazarlas de plano, sino porque hay que elevar la voz, agruparse en torno a nuestra común herencia latina contra el abuso y, por supuesto, recordar algo básico de la historia reciente.Y si este Gobierno de Rajoy, y la jefatura del Estado con Felipe VI al frente, no hacen su trabajo mal nos irá. Y además nos va a salir muy caro y vergonzoso.¡Que nadie olvide el comportamiento ejemplar de México, sus instituciones y ciudadanos con todos los españoles que llegaron allí al acabar la guerra en España y seguir la dictadura aquí hasta 1975!. Y este es un buen momento para hacerlo, respaldar a México y con toda la América Latina hacer frente a las bravuconadas de un megalómano millonario.Nuestra lengua, cultura, intereses y patrimonios comunes se defienden¡Viva México y Viva América Latina!