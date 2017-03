De sistema trampa a sistema corrupto

___________________



Carlos Manuel González García es socio de info Libre

Lo que está ocurriendo en este país en estos últimos años tiene de todo:, indefensión ciudadana, partidos políticos con comportamientos decimonónicos, etc, menos una pizca de Justicia, esa que sólo pueden aplicar los jueces cuando los dejan con los medios que necesitan y nunca tienen.Cualquier ciudadano se avergüenza de losque ve por todos lados: sistema de pensiones que se quiere quebrar, sueldos míseros que llevan a los trabajadores a aceptar condiciones de esclavitud, un sistema bancario protegido por el gobierno para cumplir formalmente pero incumpliendo de fondo sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto a cláusulas suelo y desahucios,con subidas de tarifas de la luz de más del 50%, sin intervención del gobierno y en cuyos consejos de administración sientan sus conocimientos exministros y expresidentes, informes de pobreza infantil alarmantes pero sin respuesta de ayuda económica del gobierno de Mariano Rajoy, el mismo que tiene dinero para rescatara Bankia y otras cajas, autopistas quebradas o depósitos de gas multimillonarios como en Castor en el Mediterráneo de Florentino Pérez.Junto a todo eso, asistimos a un rosario, que llevarán penitencia, de casos de corrupción., según Rajoy, que harán avergonzarse a nuestros nietos por la pasividad institucional que se está demostrando desde el poder ejecutivo constituido.Ese comportamiento se ha llevado por delante a jueces (Baltazar Garzón), los ha condicionado mediáticamente (José Castro) y domestica para sus fines a fiscales locales hasta llevar a la dimisión a un Fiscal General del Estado. Eso si, aplicando la sentencia del ministro Catalá "se juzgan cosas del pasado". Y nos sorprenderá un día con alguna reforma judicial más para juzgar cosas del presente y del futuro.¡Tiempo a este señor!, pues suyas son las leyes e intervenciones más lesivas para la democracia, pues ahora mismo o se investiga y enjuicia en seis meses o se cierran los casos, pasados, presentes y futuros. Y todos, sobre todo él, saben que en ese tiempo, jueces y policías no llegan ni a las escaleras principales de ministerios o grandes empresas.Con ello mi razonamiento desemboca en un sistema trampa, donde siempre gana la banca, el poder establecido y todos sus protegidos, pues cuando desde el poder se nos dice que vivimos en el mejor de los mundos, en la mejor zona que es Europa y con los mejores cánones, los del neocapitalismo liberal, tenemos que hacernos preguntas sin esperar verdades.¿Puede un partido político inculpado en decenas de casos de corrupción, con miembros condenados, con un presidente Rajoy, que también lo es del Gobierno, que miente en sede parlamentaria respecto a Bárcenas, que ha destinado dinero público a salvar bancos y no familias, cuya sede del PP en Madrid tuvo que ser registrada durante horas por la policía por no colaborar a esclarecer los delitos (casos Bárcenas, Gürtel, etc.)que premia a corruptos y mentirosos, antes Soria y ahora Fernández de Mesa, para cargos con, que igual expulsa a una presunta corrupta como tras su triste fallecimiento la eleva a los altares de santificación pepera; en definitiva ¿puede un presunto mentiroso y no colaborador con la justicia de España seguir presidiendo el Gobierno de España y representar a los españoles y a la marca España?Creo que no. Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular, se ha convertido con sus silencios en loque estamos conociendo y que está comenzando a ser juzgada. Y mantenerse en el poder transforma un sistema trampa, democrático y neocapitalista, en un sistema corrupto en sus estructuras, pues sólo mantiene unaal tiempo que se agranda la distancia entre el pueblo y aquellos políticos que dicen ser sus representantes.¡Aznar, Rajoy, Rato y Trillo!de telediario durante mucho tiempo.