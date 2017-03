"Depredación" de fondos

Acumulación de la denuncia con condiciones

La juez María Núñez Bolaños ha rechazado este jueves imputar a los expresidentes de la Junta de Andalucíaen la pieza separada de losque afecta al exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda en relación con los 33 millones de euros que recibieron las empresas del grupo Prescal para la formación de los extrabajadores de Delphi.La magistrada, en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, rechaza así la petición realizada por la Asociación de Trabajadores de Delphi, a la que se opuso laporque "no existen en la causa indicios, al menos por el momento, de la participación de los anteriores presidentes de la Junta, por más que los denunciantes puedan alegar sospechas, que de momento no pasan de simples conjeturas".El fiscal Fernando Soto se pronunció así ante la petición de la instructora respecto a la posibilidad de acumular en esta pieza separada una denuncia presentada por la Asociación de Trabajadores de Delphi, después de que los antiguos empleados hayan recibido a lo largo de 2016 del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sendas demandas en las que se les reclama elpor desempleo.El fiscal no se opuso a que se acumulara la denuncia de los extrabajadores de Delphi a la causa de Ángel Ojeda, que inicialmente había recaído en el Juzgado de Instrucción número 20, aunque consideraba que la asociación "tan solo ha de ser admitida como acción popular, por lo que procede laAhora, y por medio de un auto, la juez acuerda acumular dicha denuncia a la causa tras apreciar, pero aclara que no será objeto de la misma "un supuesto engaño por representantes de la administración andaluza a estos trabajadores con ofertas de puestos de trabajo".Tras recordar que el(TSJA) ya ha tenido la ocasión de analizar la naturaleza de los acuerdos celebrados con los representantes de trabajadores en este ámbito, la instructora establece que "quedará al margen cualquier cuestión suscitada con la percepción de prestaciones de desempleo por estos trabajadores".Por último, la magistrada rechaza tener personada como acusación particular a la Asociación de Trabajadores de Delphi, que "tan sólo será admitida comoal no considerarse perjudicada por la posible comisión de ilícito penal, incluso podrían ser beneficiados a título lucrativo del mismo, sin perjuicio de lo cual, podrían personarse, si así se interesa, como acusación popular".En su escrito, Anticorrupción explicaba que, en esta causa, se investiga "ladel entramado de empresas, asociaciones y fundaciones que bien de derecho, bien de facto, regenta Ángel Ojeda", y en concreto las subvenciones percibidas por el dispositivo Delphi y concedidas por la Administración andaluza "donde se simularon relaciones laborales inexistentes, permitiendo con ello de un lado reducir la conflictividad social en el área geográfica de la Bahía de Cádiz, y de otro lograr que un grupo de trabajadores incluidos en un dispositivo singular, siguieran percibiendo un salario con cargo a las subvenciones, sin prestar efectivamente trabajo por cuenta ajena".A juicio del fiscal, existen "serios indicios" de que estas relaciones laborales "fueronpor parte de la Administración andaluza, incluidos sus consejeros de Empleo, que otorgaron las subvenciones", de lo que se desprende la comisión de presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos."A ello ha de unirse laque realizó el entramado del investigado Ojeda, con el que, con relaciones jurídicas y entidades ficticias, simulaban las prestaciones de servicios que posteriormente justificaban ante la administración", asevera Anticorrupción.Por todo ello, considera que el objeto procesal de la denuncia de los extrabajadores de Delphi "es coincidente aún cuando no idéntico al denunciado", advirtiendo de que "ni los anteriores trabajadores de Delphi ni por supuesto la asociación denunciante son perjudicados del delito".Así, el fiscal informó a favor de la acumulación a la pieza de Ojeda de la denuncia de los extrabajadores de Delphi, si bien puso como condición que, a saber, no sería objeto de la misma un supuesto engaño por representantes de la Administración andaluza a estos trabajadores con ofertas de puestos de trabajo".Además, puso como segunda condición para unir la denuncia que "quede al margen cualquier cuestión suscitada con la percepción de prestaciones de desempleo por estos trabajadores".En esta causa, están siendo investigados tantocomo los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y Manuel Recio, que deberá comparecer ante la juez el próximo día 27 de marzo.