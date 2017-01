Polémico patrocinio de la gala de los Goya, por este motivo Mediaset España no acudirá a la gala https://t.co/CSLPFV5Iyn pic.twitter.com/7lXFcvSWbD — informativost5 (@informativost5) 26 de enero de 2017

L'Oreal tampoco estará en los Goya

Demanda por competencia desleal

en protesta por el patrocinio de la ceremonia que organiza la Academia de Cine por la firma de perfumería Saphir. Dicha empresa ha sido condenada en sentencia firme por el Tribunal Supremo por. La resolución judicial, según recoge Europa Press, obliga a Saphir a no comercializar o promocionar cualquier producto usando la marca Puig.Después de conocerse esta sentencia del pasado mes de diciembre, la Academia de Cine emitió un comunicado asegurando queGrupo de Empresas Saphir Parfums pese a la sentencia del Tribunal Supremo. Según señala, la institución que preside Yvonne Blake "respeta sus compromisos contractuales" y, en este sentido, se encuentra "vinculada al contrato" suscrito con Saphir.Tras este comunicado, llega ahora la decisión de la cadena de Fuencarral de. Tampoco asistirá ningún representante institucional de Mediaset ni de su productora de cine, según han confirmado a Europa Press fuentes del medio. La decisión no afectará a las películas producidas por la cadena que han sido nominadas a los premios de la Academia de Cine al estar implicados, según ha informado el grupo, otros productores. Un monstruo viene a verme, de Juan Antonio Bayona y producida, entre otras, por Telecinco Cinema, lidera el palmarés con 12 candidaturas Para Mediaset, según informa a través de su web, "resulta parodójico que la guerra del perfume se traslade al cine,".Mediaset no será la única ausencia en los Goya. Ya a finales de octubre,porque consideraba que no era coherente mantener la relación si el patrocinador "se aleja de los valores esenciales de la industria" y de la ética que L'Oreal defiende para la propia empresa y sus socios.La Academia de Cine manifestó en diciembre que se trata de una, y "completamente ajena" a la institución. Además, ha agregado que Saphir colabora con empresas y firmas muy importantes, entre las que incluye medios de comunicación, grandes superficies o cadenas de televisión, por lo que la Academia es "una más" de las entidades patrocinadas.El Tribunal Supremo ratificó el pasado diciembre las sentencias de la Audiencia Provincial de Alicante y el Juzgado de Marca Comunitaria 2 de Alicante quepara vender fragancias de imitación que se comercializan bajo las enseñas Caravan, Saphir e IAP. El auto del Supremo, de 16 de noviembre, desestimó el recurso de Saphir y confirmó el fallo, que tiene alcance en toda la Unión Europea, según informó el miércoles 13 de diciembre Puig en un comunicado., y el juez también determinó una indemnización para la multinacional catalana, que denunció que Saphir utilizaba listas de equivalencia entre las marcas originales y las fragancias que imitan su olor. La sentencia declara que el uso por las demandadas de las marcas de reputados perfumes de Puig, como, en actos de ofrecimiento, comercialización, promoción y publicidad de sus fragancias de equivalencia, infringe las referidas marcas. Además, señala que es constitutivo de competencia desleal por publicidad ilícita y aprovechamiento de la reputación ajena debido a la explotación parasitaria de las marcas de Puig.Puig celebró que la sentencia confirma "la protección a los titulares de marcas frente a la creciente práctica de la perfumería de imitación mediante uso de marcas ajenas".La junta directiva de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa) acordó en julio lapor realización de "actos o conductas desleales contrarios a la ética de la asociación".