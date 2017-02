DIRECTO | La gala de los premios Goya 2017

Los primeros en llegar

Con 12 nominaciones, el drama fantástico de J.A. Bayona,, parte como una de las favoritas en la 31ª gala de los premios Goya . Le siguen con 11 candidaturas el thriller de Alberto Rodríguez,, y el debut como director de Raúl Arévalo,. A lo largo de la ceremonia que se celebra en el Marriott Auditorium de Madrid se repartirán 29 estatuillas, entre las que se encuentra el Goya de Honor a la actriz y cantante. En la categoría de mejor película también compiten Julieta, de Pedro Almodóvar (siete nominaciones); y Que Dios nos perdone, de Rodrigo Sorogoyen (seis nominaciones). No obstante, la ópera prima de Salvador Calvo, 1898. Los últimos de Filipinas, es la cuarta película más nominada, compitiendo en nueve categorías.Por tercer año consecutivo el actorse pondrá al frente de la gala dirigida por Juan Luis Iborra, que se puede seguir a partir de las 22:00 horas través de La 1 de TVE, TVE Internacional y RTVE.es, y en redes sociales con el hashtag #Goya2017. Está será, además, los primeros Goya de la figurinista Yvonne Blake como presidenta de la Academia, tras la dimisión de Antonio Resines en julio de 2016. Como más “austera” , pero “elegante” y con “encanto” definió Blake su propuesta para la gala cuando presentó su candidatura a presidir la Academia de Cine.El actor y humorista, maestro de ceremonias de la gala, señaló a su paso por la alfombra roja que la gala va a mostrar al "Dani que más gusta a la gente" el de "las sorpresa" y quien hará la ceremonia"Hay que medir las palabras, ir con pies de plomo", dijo el intérprete. Respecto al hashtag #BoicotALosGoya señaló que "es muy inteligente" porque alguien "que no ha leído que hoy son los Goya, lo va a ver".La actrizpisó la alfombra roja luciendo un chal reivindicativo en el que se puede leer:. "En España hay un 52% de mujeres y los personajes femeninos en el cine son un 20%. Y la mayoría de prostituta. Hay mucha testosterona y tiros en las películas. Quiero más Tomates verdes fritos y Thelma y Louise. El cine tiene que contar la vida y nosotras existimos", señaló la actriz., doblemente nominada a Mejor vestuario por Tarde para la ira y No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas, mostró su descontento con aquellos que quieren boicotear la gala: "Dicen que vivimos como reyes, pero". "Yo les digo que cuando sepan lo que trabajamos pongan el hashtag, y que nosotros somos españoles", añadió., director del corto aspirante a un Goya Timecode, que también está nominado a los Oscar, aseguró que le gusta "todo de hacer cine,".