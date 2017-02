Daniela Vega conmueve con 'Una mujer fantástica' en la Berlinale

El Festival de Cine de Berlín alaba la conmovedora y excelente interpretación de—que podría convertirse en la primera intérprete abiertamente trans en hacerse con el Oso de Plata— en la película de su compatriota Sebastián Lelio Una mujer fantástica. El filme entró en competición este domingo al lado de la europea Pokot, de la veterana Agnieszka Holland, con otro gran personaje femenino, esta vez interpretado por Agnieszka Mandat.Lelio, que ya triunfó aquí hace pocos años con Gloria, encadena con Una mujer fantástica, la segunda de tres películas consecutivas con personajes femeninos fuertes y luchadores, enfrentados a los prejuicios de una sociedad conservadora e intolerante. El realizador chileno está filmando en Londres, sobre una mujer lesbiana que huyó de su comunidad judía ortodoxa. En Una mujer fantástica los problemas de Marina, una mujer transexual que mantenía una relación con un hombre bastante mayor que ella, y al fallecer éste, se ve rechazada por su familia hasta el punto de no permitir su asistencia al sepelio, y hasta la culpabilizan de su fallecimiento. La suya será a partir de ese momentoa unos sentimientos que la unieron a ese hombre con el que fue feliz.No es la primera película de Vega, pero sí su personaje más importante. Si no gana aquí ese Oso de Plata, obtendrá sin duda otras recompensas en los certámenes que vendrán a partir de ahora. En su encuentro con la prensa, la actriz no descartó que en el futuro pueda asumir personajes femeninos y no solo transexuales como le han ofrecido hasta este momento. Por su parte, Lelio, que dijo esperar con curiosidad el estreno en Chile, insistió en su fascinación por el universo femenino, que considera amenazado.Peor respuesta del público ha tenido la coproducción paneuropea, una especie de thriller lleno de moralejas protagonizado por una peculiar jubilada, que fue profesora e ingeniero en el pasado, y ahora vive un tranquilo retiro en un pequeño pueblo próximo a la frontera entre Polonia y República Checa, junto a sus dos perros como única compañía. Las cosas empiezan a torcerse cuando sus compañeros de cuatro patas desaparecen y. La propia mujer, que exige que todo el mundo la trate por su apellido, Duszejko, se convertirá en sospechosa, mientras emprende su propia investigación amateur.El problema del thriller autoral de Holland es su, con estereotipos como el cura reaccionario, los cazadores violentos, el policía egocéntrico... una pléyade de intolerantes (todos hombres, por cierto), frente a la entrañable heroína rural. Se deja ver, pero le falta sutileza.